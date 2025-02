Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 28 febbraio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 febbraio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 28 febbraio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 febbraio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 febbraio 2025 - Steffy piomberà di nuovo nel terrore. La ragazza noterà Sheila appostata dietro alla portafinestra di casa sua e lancerà un urlo di paura. Finn, spaventato quanto lei, correrà fuori e troverà sua madre appostata dietro a un cespuglio. La rossa gli confesserà di essere andata a trovarlo e di avergli voluto parlare ma di essersi fermata dopo aver visto che è in compagnia di sua moglie. Intanto Hope confesserà a RJ di sentirsi più forte di prima e più sicura di sé ma soprattutto gli confermerà di aver accettato che Liam non abbia intenzione di tornare con lei... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 febbraio al 1° marzo 2025.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 febbraio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 28 febbraio 2025 - l'avvocato Elmas raggiunge la barca di Oltan perché ha bisogno di parlare urgentemente con Tarik. Che cosa dovrà dirgli? Intanto, Oylum sta postando sui social le foto ed i video in cui sono in compagnia della piccola Oyku; non contenta, tagga sia il padre che Yesim. La bimba, nel mentre, si lascia sfuggire con Tarik di essere stata a casa di Guzide quando lui era in viaggio e sua madre si trovava ad Antalya, prima di finire al pronto soccorso! Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 24 febbraio al 1° marzo 2025.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 28 febbraio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 28 febbraio 2025 - Cemile e Nuh continuano a parlare. Lui le rimprovera di averlo lasciato solo, e Cemile gli dice di aver capito che non riesce più a vivere senza averlo al suo fianco: è tornata per restare. Finalmente si riconciliano sotto gli occhi dei loro amici. Emine è commossa, e Savas le asciuga le lacrime. Intanto, Ali Riza continua ad organizzare la sua proposta di matrimonio per Sultan. Zeynep, Sakine e Gulbin, invece, sono in macchina insieme. La donna continua a notare delle somiglianze tra la ragazza e la figlia maggiore. Nel frattempo, al ristorante fa il suo ingresso in scena Sultan elegantissima... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 24 al 28 febbraio 2025.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 28 febbraio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 28 febbraio 2025 - Catalina aiuterà Adriano a saldare i suoi debiti ma dovrà fare una rinuncia. La marchesina consegnerà al mezzadro la preziosa collana regalatale da Pelayo. Con la vendita del gioiello, il giovane potrà chiudere ogni questione aperta con la banca e potrà finalmente voltare pagina. Intanto Margarita, preoccupata per il suo malore, starà al capezzale di Ayala, con la speranza che il conte si riprenda al più presto. La marchesa pregherà sua figlia Martina di smetterla di trattare Ignacio con disprezzo almeno in questo momento... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 24 febbraio al 2 marzo 2025.