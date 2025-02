Beautiful Anticipazioni Puntate dal 24 febbraio al 1° marzo 2025: Steffy torna da Finn ma Sheila rovina tutto e sarà un addio

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 24 febbraio al 1° marzo 2025 su Canale5. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap.

Beautiful ci aspetta con una nuova settimana ricca di colpi di scena. La Soap Americana nata nel 1987 e arrivata in Italia, inizialmente su Rai2, nel 1990, ci aspetta con le sue nuove puntate. Cosa succederà negli episodi che andranno in onda dal 24 febbraio al 1° marzo 2025 su Canale5? Scopriamolo insieme

Beautiful: ecco le anticipazioni complete delle puntate dal 24 febbraio al 1° marzo 2025

Beautiful dal 24 febbraio al 1° marzo 2025: Video Riassunto

Guarda il video riassunto qui sotto e poi leggi le anticipazioni complete della Soap per scoprire cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 24 febbraio al 1° marzo 2025 su Canale5.

Anticipazioni: Anticipazioni puntate settimanali dal 24 febbraio al 1° marzo 2025

Beautiful dal 24 febbraio al 1° marzo 2025: ecco cosa succederà

Puntata in onda Lunedì 24 febbraio 2025

Lo scontro tra Liam e Finn continua e lo Spencer si difende dalle accuse del medico, riconosce di amare Steffy e ribalta la situazione. Il figlio di Bill punta il dito contro Finnegan e lo ritiene l’unico responsabile di quello che sta succedendo. È colpa sua se Steffy ora ha paura ed è sua la responsabilità di aver permesso a Sheila di avvicinarsi alla loro famiglia. È lui a non essere stato in grado di recidere il rapporto con la sua madre naturale nonostante quanto lei abbia fatto alla sua famiglia e a lui stesso. Intanto Sheila ribadisce a Deacon di essere più che mai certa di avere una possibilità con suo figlio. La rossa racconta allo Sharpe, sempre più perplesso e convinto che Steffy non permetterà mai un suo avvicinamento, di aver sentito un forte legame con il suo bambino mentre i due si abbracciavano. Il padre di Hope la mette in guardia e la prega di stare molto attenta alle sue mosse ma soprattutto di considerare che Finn tiene molto a sua moglie e che il suo rapporto con lei è molto forte, sicuramente più potente del loro. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 24 febbraio 2025.

Puntata in onda Martedì 25 febbraio 2025

Steffy chiede a Finn di incontrarsi a casa. La ragazza arriva con i bambini e dopo aver parlato con il marito, che le ribadisce il suo amore, ma soprattutto dopo aver capito di non potergli più stare lontano perché lo ama tantissimo, gli rivela di aver deciso di dargli una seconda chance e di essere tornata per restare. Il dottore le promette di tenerla al sicuro e di non permettere mai più che Sheila o qualcun altro si metta tra loro. Le dichiara il suo amore e le racconta di aver sofferto tantissimo durante la sua assenza. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 25 febbraio 2025.

Puntata in onda Mercoledì 26 febbraio 2025

Ridge informa Liam della decisione di Steffy e lo Spencer ci rimane malissimo. Il ragazzo esprime la sua preoccupazione per il ritorno della Forrester a casa con il marito e si lascia andare a una confessione d’amore struggente. Rivela allo stilista di avere il desiderio di tornare indietro nel tempo e di non rovinare la sua storia d’amore con la madre di Kelly, l’unica donna che abbia davvero amato. Sheila dice a Deacon di essere impaziente e insofferente davanti al muro che hanno alzato i Forrester contro di lei e che le impedisce di ricongiungersi con suo figlio. La rossa dichiara di voler fare qualcosa per conquistare il posto che le spetta nella vita di Finn. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 26 febbraio 2025.

Puntata in onda Giovedì 27 febbraio 2025

Sheila decide di fare qualcosa per prendersi il posto che le spetta nella vita di Finn e Deacon non riesce a fermarla. Nel mentre Finn e Steffy sono nella loro casa e si dichiarano il loro amore. Purtroppo però il bel momento viene rovinato dall’arrivo della Carter. La Forrester la scorge dietro la tenda della portafinestra e viene pervasa da un enorme terrore. Liam e Ridge continuano a parlare della scelta di Steffy e lo Spencer prosegue nel dire di aver paura per l’incolumità della ragazza. Il giovane teme, e a ragione, che la Forrester possa incontrare spesso Sheila. Ridge rivela di essere d’accordo con lui ma di aver deciso di lasciare sua figlia libera di scegliere. Se infatti si opporranno alle sue scelte, lei si allontanerà da loro e farà esattamente il contrario di quello che vorrebbero per lei. Lo stilista è convinto che succederebbe questo, visto che sua figlia ha sempre fatto di testa sua, sin da bambina. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 27 febbraio 2025

Puntata in onda Venerdì 28 febbraio 2025

Hope e RJ sono alla Forrester Creations e chiacchierano amabilmente. Il ragazzo chiede alla sorella come si senta al momento e come stia vivendo la sua difficile situazione sentimentale. La Logan gli confessa di aver cercato di salvare il suo matrimonio ma di essersi scontrata con un Liam incapace di perdonarla per aver avuto una relazione con Thomas. La giovane aggiunge di sentirsi molto più sicura di sé e di aver cominciato ad accettare quanto accaduto. Intanto alla casa sulla scogliera, Steffy urla in preda al terrore e dice di aver visto Sheila. Finn corre fuori per capire se sua moglie abbia visto giusto e purtroppo deve constatare che la Carter è proprio là. La donna gli confessa di essere andata a trovarlo convinta che sua moglie non fosse con lui. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 28 febbraio 2025

Puntata in onda Sabato 1° marzo 2025

Finn fa entrare Sheila in casa nonostante Steffy non voglia nemmeno starle vicino. Il dottore cerca di riportare la moglie alla calma dicendo che è necessario un chiarimento definitivo tra loro. La Carter ribadisce di essere cambiata, di non avere intenzione di fare del male a nessuno e di voler ricoprire con serietà e amore il ruolo di madre e di nonna. La Forrester però non è disposta nemmeno ad ascoltarla. Intanto Liam è alla Spencer Publications e racconta tutto al fratello. Wyatt è sconvolto quanto lui e crede che la scelta dell’ex cognata sia prematura e molto pericolosa, soprattutto perché Finn ha dimostrato di essere emotivamente instabile davanti alla sua madre naturale. Liam è perfettamente d’accordo con lui e ribadisce la sua promessa di vigilare per proteggere la donna che ama e sua figlia.

Liam vuole proteggere Steffy ma non sembra più deciso a tornare alla carica con lei. Il ragazzo sembra essersi rassegnato a non avere più alcuna chance con la Forrester, vista anche la scelta della ragazza di tornare da Finn nonostante la paura di Sheila. Deacon intanto riceve la visita, non piacevole, di Ridge e Carter. I due lo hanno raggiunto a Il Giardino per chiedergli informazioni su Sheila. Lo Sharpe stavolta non ha alcuna intenzione di farsi intimidire e non dice nulla. Ridge perde la pazienza e minaccia di fargliela pagare se mai succedesse qualcosa alla sua famiglia. Finn affronta Sheila e cerca di convincerla a smetterla di reclamare un posto nella sua vita e in quella di Hayes.

Sheila ribadisce a Finn di essere cambiata e di amare lui e Hayes. Il dottore le chiede di dimostrargli il suo amore stando lontano dalla sua vita e permettendogli, così, di essere felice. Sheila pare capitolare e lascia la casa di suo figlio. Nonostante la vittoria, Steffy è turbata ed è certa che la Carter non getterà la spugna. Per questo, spaventata che torni, prende una dolorosa decisione: lasciare Los Angeles con i bambini. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 1° marzo 2025.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.