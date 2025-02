My Home My Destiny 2 Anticipazioni 28 febbraio 2025: Nuh e Cemile di nuovo insieme!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 febbraio 2025 alle 16:50, Cemile e Nuh continuano a parlare. Lui le rimprovera di averlo lasciato solo, e Cemile gli dice di aver capito che non riesce più a vivere senza averlo al suo fianco: è tornata per restare. Finalmente si riconciliano sotto gli occhi dei loro amici. Emine è commossa, e Savas le asciuga le lacrime. Intanto, Ali Riza continua ad organizzare la sua proposta di matrimonio per Sultan. Zeynep, Sakine e Gulbin, invece, sono in macchina insieme. La donna continua a notare delle somiglianze tra la ragazza e la figlia maggiore. Nel frattempo, al ristorante fa il suo ingresso in scena Sultan elegantissima...

My Home My Destiny Anticipazioni: Nuh e Cemile si riappacificano!

Per Nuh e Cemile questo è un momento molto delicato. Lei sta ammettendo le sue colpe, ma sta anche cercando di spiegare per quale motivo si è comportata come si è comportata, mentre lui le sta dicendo che, lasciandolo per seguire Benal e la piccola Mujgan, lo ha fatto soffrire: non gli ha dato la giusta importanza. Cemile è pentita, e conscia di aver commesso un errore: infatti, ha sentito sin dal primo giorno la sua mancanza, tanto che è tornata per restare. A questo punto, i due si riconciliano, stringendosi in un forte abbraccio e sussurrandosi parole dolci.

My Home My Destiny Anticipazioni: Savas guarda Emine ammaliato...

Emine assiste commossa alla scena: è felice di vedere Nuh e Cemile riappacificarsi, e al contempo è fiera di sé. Ali Riza e Baris si congratulano con lei, mentre Savas, che la guarda ammaliato, le asciuga con un gesto tenero le lacrime. Il giovane, inoltre, inizia a tessere le sue lodi, tanto che Emine potrebbe aver cominciato ad intuire qualcosa. Che finalmente la ragazza abbia capito che Savas nutre un forte sentimento - che va oltre l'amicizia - nei suoi confronti?

Sakine nota altre somiglianze tra Nesrin e Gulbin, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 28 febbraio 2025

Ali Riza sta portando avanti il suo piano: Sultan dovrà ricevere una romantica proposta di matrimonio. Nel mentre, Zeynep, Sakine e Gulbin stanno lasciando insieme l'atelier. Mentre la prima guida, queste ultime si trovano sedute una accanto all'altra sui sedili posteriori; Sakine continua a notare delle somiglianze tra "Nesrin" e la sua Gulbin. Le due non soltanto si somigliano fisicamente, ma anche nell'atteggiamento. La donna non può fare a meno di scrutarla mestamente, e di riportare alla mente dei ricordi sulla figlia maggiore che non vede da anni e di cui sente terribilmente la mancanza. Parallelamente, Sultan fa il suo ingrasso al ristorante elegante come non mai: ha tutta l'aria di essere una sposa!

