Beautiful Anticipazioni Puntata del 28 febbraio 2025: Sheila terrorizza Steffy... di nuovo!

Steffy piomberà di nuovo nel terrore. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 28 febbraio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, la ragazza noterà Sheila appostata dietro alla portafinestra di casa sua e lancerà un urlo di paura. Finn, spaventato quanto lei, correrà fuori e troverà sua madre appostata dietro a un cespuglio. La rossa gli confesserà di essere andata a trovarlo e di avergli voluto parlare ma di essersi fermata dopo aver visto che è in compagnia di sua moglie. Intanto Hope confesserà a RJ di sentirsi più forte di prima e più sicura di sé ma soprattutto gli confermerà di aver accettato che Liam non abbia intenzione di tornare con lei.

Beautiful Anticipazioni 28 febbraio 2025: Steffy terrorizzata da Sheila… di nuovo!

Steffy è tornata da Finn ma il loro idillio è destinato a durare poco. La Forrester ha confessato al marito di amarlo ancora tantissimo e di non volergli stare più lontano. È per questo che è rientrata nella loro casa insieme ai bambini ed è fiduciosa che le cose andranno meglio. Ma la sua speranza verrà distrutta dall’arrivo, inaspettato, di Sheila. Steffy vedrà la malefica rossa dietro alla portafinestra della sua dimora e lancerà un urlo di terrore che farà balzare dal divano suo marito. La figlia di Ridge, in preda al panico, gli dirà di aver visto la Carter e di essere certa che lei sia nel loro giardino.

Beautiful Anticipazioni: Finn trova Sheila fuori dalla porta di casa sua

Steffy sarà certa di aver visto Sheila fuori dalla loro casa. La ragazza sarà terrorizzata e preoccupata. Finn tenterà di rassicurarla e speranzoso che si sia trattato di un’allucinazione si dirigerà fuori dalla loro abitazione per assicurarsi che tutto sia sotto controllo. Purtroppo il medico dovrà ricredersi; troverà veramente sua madre nel suo giardino. La Carter gli confesserà di averlo raggiunto per parlargli ma di essersi fermata appena in tempo. Dopo essersi accorta che il suo bambino non era solo in casa e che Steffy è tornata da lui, ha deciso di non bussare alla loro porta e di andarsene senza fiatare. Purtroppo però la Forrester è riuscita a vederla. La rossa cercherà di convincere il dottore di essere in buona fede e di non aver voluto, in nessuno modo, turbare né lui né la sua famiglia.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Hope assicura a RJ di stare bene

RJ desidera che entrambe le sue sorelle siano felici. Dopo essersi accertato che Steffy abbia ritrovato la sua serenità, almeno apparente, il ragazzo ha rivolto la sua attenzione a Hope a cui chiederà come si senta dopo quanto accaduto con Liam. La Logan lo rassicurerà e gli dirà di essere sì in una situazione difficile ma anche di aver deciso di rimboccarsi le maniche e di non lasciarsi condizionare dagli eventi. Sebbene lo Spencer l’abbia rifiutata, lei non si farà abbattere e anzi rivelerà al fratellino di aver scoperto un lato di sé sino a ora sconosciuto. La giovane ammetterà di sentirsi più sicura di sé, determinata e pronta ad affrontare ogni difficoltà e ogni prova.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.