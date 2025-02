La Promessa Anticipazioni 28 febbraio 2025: Catalina salva Adriano ma dovrà rinunciare a qualcosa a lei molto caro

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda il 28 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4 vedremo che Catalina donerà ad Adriano la collana regalatale da Pelayo affinché il ragazzo saldi tutti i suoi debiti.

Catalina aiuterà Adriano a saldare i suoi debiti ma dovrà fare una rinuncia. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 28 febbraio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, la marchesina consegnerà al mezzadro la preziosa collana regalatale da Pelayo. Con la vendita del gioiello, il giovane potrà chiudere ogni questione aperta con la banca e potrà finalmente voltare pagina. Intanto Margarita, preoccupata per il suo malore, starà al capezzale di Ayala, con la speranza che il conte si riprenda al più presto. La marchesa pregherà sua figlia Martina di smetterla di trattare Ignacio con disprezzo almeno in questo momento.

La Promessa Anticipazioni 28 febbraio 2025: Catalina aiuta Adriano a saldare i suoi debiti

Catalina vuole rimediare ai suoi errori e sostenere una volta per tutte Adriano. La ragazza ha scritto e inviato al giovane una lettera di scuse e lo ha invitato a incontrarsi nell’hangar per potersi chiarire una volta per tutte. La marchesina ha trovato una soluzione ai problemi economici del mezzadro ma per aiutarlo dovrà privarsi di un prezioso regalo. Si tratterà della collana che le ha regalato Pelayo e che lei aveva deciso di tenere con sé come ricordo dei bei tempi passati con il conte. Convinta che questo sia l’unico modo per risolvere i problemi del suo ormai amico, Catalina gli regalerà il gioiello e lo spronerà a venderlo per saldare ogni debito che ha con la banca.

La Promessa Anticipazioni: Margarita in pena per Ayala

Ayala ha avuto un malore improvviso che l’fatto crollare letteralmente sul pavimento della stanza. La scena ha spaventato moltissimo Margarita, che da quando è successo, non lascia il suo capezzale. La marchesa spererà che il conte si riprenda al più presto e chiederà a Martina di comportarsi in modo più gentile con Ignacio almeno in questo momento. La marchesina le darà retta o continuerà a comportarsi con astio nei confronti dell’ormai suo nemico?

La Promessa Trame e Anticipazioni: Ayala avvelenato… ma chi sarà stato?

Nelle prossime puntate de La Promessa, il dottore rivelerà ai marchesi di aver scoperto la causa del malore del conte. Il medico gelerà la tenuta riportando la notizia che Ayala è stato avvelenato e che in casa c’è quindi qualcuno che voleva farlo fuori. Purtroppo il tarlo del sospetto renderà tutti nervosi e il dito verrà puntato contro Martina, la grande nemica di Ignacio. Vi anticipiamo che la marchesina non se la vedrà per nulla bene e sua madre Margarita sarà molto preoccupata per la sua sorte.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.