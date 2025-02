Tradimento Anticipazioni Puntate dal 24 febbraio al 1° marzo 2025: Tolga chiede a Oylum di sposarlo

Anticipazioni TV

Ecco nel dettaglio le Anticipazioni delle Puntate di Tradimento che andranno in onda dal 24 febbraio al 2 marzo 2025!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Tradimento. Questi episodi andranno in onda al 24 febbraio al 1° marzo 2025 su Canale 5, tutti i giorni nel daytime e la domenica in prima serata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà la prossima settimana.

Tradimento: Le Anticipazioni degli episodi al 24 febbraio al 1° marzo 2025

Puntata in onda Lunedì 24 febbraio 2025

Umit, Nazan, Oylum, Ozan e Guzide vanno al ristorante di Behram per festeggiare la vittoria, poi Oylum va a parlare con Tolga che si mostra molto rammaricato, rendendola confusa sulla decisione da prendere. Oylum decide di non lasciare Tolga dal momento che lui ha rinnegato il padre. Il mattino seguente, mentre fanno colazione, Guzide apprende che Umit ha problemi con l’affitto. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Tradimento del 24 febbraio 2025.

Puntata in onda Martedì 25 febbraio 2025

Yesim parte per Antalya e affida Oyku alle cure di una giovane tata, Selime mentre Guzide e Umit non si fidano e pedinano la bambina e la ragazza fino a un parco giochi, ma dopo essere stati visti acconsentono alle richieste della piccola di venire a stare in casa loro fino al ritorno della madre, portandola via dal parco. Peccato che Selime non sia stata informata e lei, a causa di piccoli precedenti sulla fedina penale, decide di non sporgere denuncia alla polizia e tiene nascosta a Yesim la scomparsa della figlia. Intanto Tarik incontra Tahir, boss malavitoso e vero proprietario del terreno posto sotto ingiunzione da Elmas, che medita di far intimidire per farle cambiare idea. Il boss decide di prestarsi al compito ma quando scopre che Elmas è la nipote di Azhad Aga, non può far nulla. Nel frattempo, Tolga trova il coraggio di affrontare suo padre e rompere ogni rapporto con lui. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Tradimento del 25 febbraio 2025.

Puntata in onda Mercoledì 26 febbraio 2025

Selin va a trovare al lavoro Tolga per chiedergli un’opinione su Ozan proprio quando l’azienda un attacco da parte di un hacker che blocca tutti i loro sistemi informatici, che saranno ristabiliti solo in cambio di dieci milioni di dollari. Tolga ha solo sei ore di tempo per trovare il denaro e pagare e cerca in tutti i modi di risolvere la situazione da solo ma il tempo stringe e solo una persona potrebbe salvarlo. Behram si presenta a casa di Oylum e le chiede di salire in auto con lui: vuole portarla al suo ristorante, dove ci sarà una sorpresa ad attenderla. Sezai chiede a Güzide di parlare, vuole confessarle qualcosa riguardo la sua vita. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Tradimento del 26 febbraio 2025.

Puntata in onda Giovedì 27 febbraio 2025

A causa di un’intossicazione, Oyku si trova in pronto soccorso ma per fortuna la situazione non è critica e può essere dimessa, a patto di esibire un documento. A questo punto Guzide è nel panico dal momento che teme che Tarik venga convocato e scopra quello che è successo. Oylum riceve una provvidenziale telefonata di Behram: i due si introducono nella casa di Yesim, dove trovano il documento della bambina. Al momento delle dimissioni però non basta, solo un genitore può prelevarla. Telefonano allora ad Ozan, in quel momento in un bar, spacciandolo per il padre di Oyku, e facendogli scrivere una falsa autorizzazione alle dimissioni. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Tradimento del 27 febbraio 2025.

Puntate in onda Venerdì 28 febbraio 2025

Ozan è colpito dalla bellezza di una ragazza in un bar, che vede mentre si dirige verso la barca di Oltan. La sera, finalmente a casa, Sezai confessa a Guzide il suo grande dolore: si sente in colpa per aver spinto sua moglie al suicidio, quattordici anni prima, accusandola di un tradimento che non aveva commesso. Nel frattempo Yesim non riesce a contattare Selime, la babysitter a cui ha affidato Oyku, e, temendo il peggio, decide di tornare a Istanbul scoprendo che non c’è nessuno e che i documenti della bambina sono spariti nel nulla. Così, corre dalla polizia che trova un video di sicurezza dove si vede la figlia con Umit, che viene portato in centrale. Scopri le Anticipazioni Complete delle puntate di Tradimento del 28 febbraio 2025.

Puntate in onda Sabato 1° marzo 2025

Tolga scopre che Behram ha aiutato Oylum a scassinare casa di Yesim e si ingelosisce, nonostante le sue giustificazioni. Guzide è sconvolta per il racconto di Sezai e non sa cosa fare per aiutarlo mentre Oltan sospetta che Yesim abbia spinto Burcu sotto il treno e chiede il parere di Tolga. Umit è sotto custodia per il rapimento di Oyku che prova a proteggerli dichiarando di essere andata a trovarli per sua scelta. Poco dopo Tolga mostra dei video di sorveglianza della stazione del giorno in cui è morta Burcu che sembrano incastrare Yesim. Così, Tolga e Oylum si recano a casa di Yesim per costringerla a ritirare la denuncia nei confronti di Umit, ricattandola con i video.

Mentre l’avvocato Elmas parla con Tarik, Oylum decide di pubblicare sui social foto e video che li ritraggono insieme a Oyku taggando Tarik e Yesim. E così Oyku si lascia sfuggire che è stata a casa di Guzide mentre i genitori erano in viaggio. Mentre Tolga chiede a Oylum di sposarlo e lei accetta, Tarik scopre che Umit e Guzide hanno portato Oyku a casa loro e che la bambina è finita in ospedale per aver respirato sostanze tossiche. L’avvocato denuncia il cognato e chiama Yesim a testimoniare, ma le cose non vanno come sperato, tanto che dopo l’udienza lei confessa di aver involontariamente ucciso Burcu e di aver testimoniato contro di lui perché ricattata da Oylum e Tolga, i quali le hanno detto di essere in possesso di video che la riprendono durante l’omicidio. Tarik si reca da Ismail Yazici, proprietario della compagnia le cui telecamere avrebbero immortalato il crimine e gli chiede di consegnargli il filmato ma lui chiede la cifra di 500 mila dollari per il video. In realtà, colpo di scena, questo video non esiste. Scopri le Anticipazioni Complete delle puntate di Tradimento del 1° marzo 2025.

Tradimento va in onda tutti i giorni a partire dalle 14.10, il sabato alle 15:10 e la domenica alle 21:20 su Canale 5.