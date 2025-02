La Promessa Anticipazioni dal 24 febbraio al 2 marzo 2025: Ayala avvelenato. Chi ha tentato di uccidere il conte?

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 24 febbraio al 2 marzo 2025. Ecco le Anticipazioni, episodio dopo episodio, della Soap in onda nell'access prime time di Rete4.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 24 febbraio al 2 marzo 2025

Puntata di Lunedì 24 febbraio 2025

Vera è preoccupata per Lope, che le ha confessato di avere dei debiti con dei personaggi poco raccomandabili. Il ragazzo le ha chiesto di non impicciarsi ma lei vorrebbe in qualche modo intervenire. Margarita si infuria dopo aver saputo dell’ennesimo scontro tra sua figlia e Ayla. Martina, in preda all’ira, ha scagliato contro il conte l’astuccio contenente la collana che l’uomo le ha regalato e ha ribadito di non volerci più avere a che fare. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 24 febbraio 2025.

Puntata di Martedì 25 febbraio 2025

Petra rivela a Cruz che la servitù vuole organizzare una visita al cimitero del paese per commemorare Pia. La governante assicura alla marchesa di aver impedito che ciò avvenisse ma nonostante il suo intervento, i camerieri hanno comunque deciso di procedere con la commemorazione e lo faranno all’interno del palazzo. Catalina decide di inviare una lettera di scuse ad Adriano e i due hanno modo di rivedersi nell’hangar, dove finalmente si chiariscono. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 25 febbraio 2025.

Puntata di Mercoledì 26 febbraio 2025

Petra trama nell’ombra ed è decisa ad aiutare Gregorio a prendersi Diego. Simona cerca di convincere Virtudes a non abbandonare il piccolo Adolfo, non commettendo lo stesso errore fatto da lei con i suoi figli. Margarita e Martina sono inferocite l’una con l’altra. Nel mezzo della loro discussione, Ayala ha un malore. Il peggio viene scongiurato grazie all’intervento tempestivo del medico, che però non capisce cosa gli sia successo. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 26 febbraio 2025

Puntata di Giovedì 27 febbraio 2025

Il malore di Ayala ha lasciato tutti senza parole. Cos’è successo al conte? Intanto Simona ringrazia Candela per esserle stata vicino in un momento così difficile mentre Don Lorenzo corteggia apertamente Maria Antonia, che sembra esserne lusingata. Don Alonso sembra geloso e quando li affronta ottiene due reazioni diverse. Lorenzo ammette di voler sedurre la donna mentre Maria Antonia nega di avere interesse. Jana vuole fermare Petra, convinta a voler consegnare Diego a Gregorio. La cameriera minaccia la governante di rivelare a tutti che Feliciano era suo figlio ma visto che non ottiene alcuna reazione da parte della perfida domestica, prega Don Ricardo e Don Romulo di trovare una soluzione. Cruz è sempre più insofferente nei confronti degli ospiti alla tenuta ma la sua vera preoccupazione è la salute di suo figlio, di cui non si hanno notizie fresche. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 27 febbraio 2025

Puntata di Venerdì 28 febbraio 2025

Catalina e Adriano hanno chiarito le loro divergenze e la ragazza decide di fare un gesto molto generoso nei confronti del mezzadro. Gli consegna la collana che Pelayo le aveva regalato, permettendogli di saldare i debiti che ha con la banca. Margarita si dedica con affetto alle cure del Conte De Ayala e spera che l’uomo si riprenda presto. La marchesa prega la figlia di smetterla di fargli guerra e di trattarlo con più gentilezza, almeno in questo momento. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 28 febbraio 2025

Puntata di Sabato 1° marzo 2025

Don Romulo è preoccupato per il piccolo Diego. Petra insiste affinché il bambino venga affidato a Don Gregorio, legalmente il padre del bambino. Il maggiordomo, che non vuole in nessun modo favorire questa scelta, è costretto a prendere una decisione drastica. Intanto al fronte, la spavalderia di Curro porta a conseguenze catastrofiche. Paco, il suo commilitone, viene ferito gravemente. Jana e Salvador rivelano a Romulo cosa sta davvero succedendo a Lope. Purtroppo Santos ascolta tutto ed è pronto a mettere il rivale in difficoltà. Cruz, sospettosa, mette Don Alonso e Maria Antonia con le spalle al muro. Chiede loro se abbiano qualcosa da nasconderle e se si siano avvicinati un po’ troppo. Entrambi negano poi rimasti soli continuano a ribadire che tra loro non c’è nulla ma Don Alonso, per impedire che le cose degenerino, chiede alla donna di lasciare la tenuta. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 1° marzo 2025

Puntata di Domenica 2 marzo 2025

Santos ha scoperto il segreto di Lope e non può farsi sfuggire l’occasione di divulgarlo. Intanto alla tenuta arriva una lettera che riesce a riportare un po’ di serenità in casa. Anche Jana riceve una lettera ma indirizzata solo a lei. Don Alonso rimprovera fortemente Petra e scatena il suo risentimento. La governante, per sfogarsi, scarica la sua frustrazione sugli altri domestici. Maria si fa avanti per parlare con Virtudes ma il loro incontro provoca problemi a Simona. Il medico che ha in cura Ayala torna a La Promessa per informare tutti di aver scoperto la causa del malore del conte. Il dottore rivela che il nobile è stato avvelenato! Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 2 marzo 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.