Tradimento Anticipazioni 28 febbraio 2025: Tarik fa una scoperta che lo manda su tutte le furie...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 28 febbraio 2025 su Canale 5: La piccola Oyku riferisce qualcosa a Tarik che gli farà perdere del tutto le staffe!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 febbraio 2025, alle 14:10, l'avvocato Elmas raggiunge la barca di Oltan perché ha bisogno di parlare urgentemente con Tarik. Che cosa dovrà dirgli? Intanto, Oylum sta postando sui social le foto ed i video in cui sono in compagnia della piccola Oyku; non contenta, tagga sia il padre che Yesim. La bimba, nel mentre, si lascia sfuggire con Tarik di essere stata a casa di Guzide quando lui era in viaggio e sua madre si trovava ad Antalya, prima di finire al pronto soccorso!

Tradimento Anticipazioni 28 febbraio 2025: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto della Soap e poi leggi le anticipazioni complete per scoprire cosa succederà nella puntata di Tradimento in onda il 28 febbraio 2025 su Canale5.

Anticipazioni: Anticipazioni puntata del 28 febbraio 2025

Tradimento Anticipazioni: Yesim alle strette...

L'avvocato Elmas si dirigendo verso la barca di Oltan con una certa fretta: deve parlare quanto prima con Tarik di una questione urgente. Che cosa dovrà mai dirgli di tanto importante? Intanto, Yesim si rende conto di essere nei guai fino al collo. La donna, terrorizzata la pensiero che potesse essere beccata, si è ritrovata improvvisamente con le spalle al muro: Tolga ed Oylum l'hanno minacciata di consegnare alle autorità il video in cui si vede che c'è lei dietro l'omicidio di Burcu, se non avesse immediatamente ritirato la denuncia contro Umit...

Tradimento Anticipazioni: Oylum all'attacco!

Oylum, alla fine, è riuscita ad ottenere ciò che voleva: Yesim, vedendo le brutte, è stata costretta a ritirare la denuncia contro Umit. Allora, quest'ultimo è finalmente tornato a piede libero. Tuttavia, alla giovane non basta poter riabbracciare Umit, né tantomeno sapere di tenere l'odiata amante di Tarik in pugno. Oylum sta preparando la sua prossima mossa, determinata a colpire ed affondare sia Yesim che suo padre: posta sui social foto e video che li ritraggono in compagnia della piccola Oyku, e poi tagga entrambi i genitori della bambina!

Tarik su tutte le furie, nelle Anticipazioni di Tradimento del 28 febbraio 2025

Per Tarik è in arrivo una bella doccia fredda. Oyku, parlando con suo padre, si lascia sfuggire un'informazione importante, e che sarebbe meglio che si fosse tenuta per sé: mentre lui si trovava in viaggio, e mentre Yesim era ad Antalya, lei è stata a casa di Guzide, insieme ad Umit; inoltre, in seguito è persino finita al pronto soccorso. Neanche a dirlo, Tarik va su tutte le furie non appena entra a conoscenza di questa realtà, quindi si prepara a contrattaccare ferocemente. Che cosa ha intenzione di fare l'avvocato? Si prevedono fuoco e fiamme!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 24 febbraio al 1° marzo 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.