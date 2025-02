My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dal 24 al 28 febbraio 2025: Sakine incontra Nesrin, Cemile e Nuh riuniti

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della seconda stagione di My Home My Destiny in onda dal 24 al 28 febbraio 2025. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda lunedì 24 febbraio 2025

Tra Emine ed Ali Riza è in corso una conversazione a dir poco toccante. Lei gli dice di essere felice del suo rapporto con Sultan, la quale ha sofferto tanto in passato, e che ora merita il meglio. Allora, lui le propone di diventare sua figlia. Emine, commossa, accetta. La donna li osserva da lontano abbracciarsi e scoppia in lacrime. Quando arriva Nermin, Ali Riza confida a lei e alla giovane di avere un piano. Intanto, Baris chiede a Zeynep informazioni su come stia "mamma Sakine", poi le promette che cercherà insieme a lei sua sorella Gulbin. Dopodiché, con un escamotage, Ali Riza prende le misure dell'anello di Sultan. Qualcosa, però, andrà storto: quest'ultima andrà nel panico nel momento in cui non troverà più il suo gioiello. In seguito, lo zio avvisa Baris del fatto che vuole fare la proposta a Sultan davanti a tutti. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 24febbraio 2025.

Puntata in onda martedì 25 febbraio 2025

Ali Riza è in gioielleria: deve comprare un anello di fidanzamento per Sultan. Intanto, Nermin, Emine e Savas stanno confabulando: sono i "complici" dell'uomo. Dopo essersi separati, la mora chiama Baris per chiedergli notizie di Tarik; il rosso fa finta di niente, poiché non se la sente di rivelarle di aver scoperto che il fratello di Nesrin non è chi diceva di essere e che è ricercato dalla polizia. Nel mentre, Gulbin sta passeggiando tutta sola per il paese, ed ogni tanto fa qualche sosta per rievocare dei ricordi che la legano a Zeynep. Quest'ultima, invece, porta Sakine in atelier per farle scegliere l'abito per il suo matrimonio. Nel frattempo, sua sorella la chiama; allora Zeynep le invia la posizione e le chiede di raggiungerla. Nell'attesa, la madre torna a parlare del suo dolore per Gulbin. Sakine confessa alla protagonista che cosa è accaduto prima che la figlia maggiore decidesse di fuggire di casa. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 25 febbraio 2025.

Puntata in onda mercoledì 26 febbraio 2025

Sakine sta confessando a Zeynep qual è il vero motivo per cui Gulbin ha deciso di scappare di casa: non le ha creduto nel momento in cui quest'ultima le ha raccontato dell'aggressione subita dal figlio della signora per cui lei lavorava. Inoltre, Sakine racconta con imbarazzo che, quando Bayram ha messo Gulbin in punizione, lei non l'ha difesa. Sakine si colpevolizza, poi però sottolinea che l'ha cercata a lungo. Intanto, prosegue il piano per mettere a punto la sorpresa di Ali Riza per Sultan. Nermin, infatti, rovescia addosso a quest'ultima del succo, perché Emine deve portarle un altro vestito. Nel frattempo, in atelier arriva Gulbin; quando incontra Sakine, resta di sasso. La donna la fissa con gli occhi sgranati. Ha forse capito di chi si tratta? Sakine ammette che ha notato una somiglianza sconvolgente. Per finire, Baris confida a Savas che la polizia non è riuscita a trovare Tarik, e all'improvviso arriva Ali Riza per mostrare ai nipoti l'anello che ha scelto per fare la proposta a Sultan. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 26 febbraio 2025.

Puntata in onda giovedì 27 febbraio 2025

Sakine prega Gulbin di restare con lei e Zeynep, e la giovane accetta. Intanto, Nuh sta lavorando, quando improvvisamente appare Cemile. I due sono molto emozionati, così come Emine, la quale ha combinato questo incontro. Nel mentre, tutti insieme scelgono il vestito per Sultan, la quale si sente a disagio perché si tratta di abiti eleganti, e non vede il motivo per cui dovrebbe indossarne uno del genere. Nuh e Cemile, invece, sono in imbarazzo. Superati i convenevoli, lui le chiede esplicitamente se sia tornata per restare. La rossa ammette di averci riflettuto a lungo, e di aver capito quanto sia stato difficile stare accanto nell'ultimo periodo; tuttavia, il dolore che provava per la perdita dei fratelli era troppo forte, quindi non se l'è sentita di lasciar andare anche la piccola Mujgan. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 27 febbraio 2025.

Puntata in onda venerdì 28 febbraio 2025

Cemile e Nuh continuano a parlare, entrambi con il cuore in mano. Lui le rimprovera di averlo lasciato per seguire Benal e la piccola Mujgan, facendolo sentire poco importante per lei. Allora Cemile dice a Nuh di aver capito che non riesce più a vivere senza averlo al suo fianco, e che ha sempre sentito la sua mancanza; infatti, è tornata per restare. Tra i due c'è un momento romantico: finalmente si riconciliano sotto gli occhi sorridenti dei loro amici. Emine è commossa, e Savas le asciuga teneramente le lacrime. Poi, lui si congratula con lei per ciò che ha fatto e per la bella persona che è. Intanto, Ali Riza continua ad organizzare la sua proposta di matrimonio per Sultan. Zeynep, Sakine e Gulbin, invece, sono in macchina insieme, di ritorno dall'atelier. La donna continua a notare delle somiglianze tra la ragazza e la figlia maggiore. Nel frattempo, al ristorante fa il suo ingresso in scena Sultan in abito bianco. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 28 febbraio 2025.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16.50.