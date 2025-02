Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 25 febbraio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 febbraio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 25 febbraio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 febbraio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 febbraio 2025 - le cose stanno per cambiare per la famiglia di Steffy e Finn. La Forrester chiederà al marito di incontrarsi nella loro casa. Una volta faccia a faccia con il ragazzo, la figlia di Ridge gli confesserà di non riuscire più a stare lontano da lui e di voler tornare a casa. Il dottore sarà felicissimo di questa decisione e le prometterà di non deluderla mai più. Il loro amore trionferà su ogni cosa e Sheila sarà solo un lontano brutto ricordo. Ma sarà davvero così? Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 febbraio al 1° marzo 2025.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 febbraio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 25 febbraio 2025 - Yesim, non riuscendo a contattare Selime, la baby-sitter assunta per la piccola Oyku, rientra subito ad Istanbul. Rincasata, la donna scopre con orrore che della figlioletta non c'è traccia, né tantomeno dei suoi documenti. Preoccupata, Yesim si reca in centrale, dove, grazie alle immagini di una videocamera di sorveglianza, viene a sapere che Oyku si trova insieme ad Umit. Allora, la mora si precipita a casa di Guzide insieme a degli agenti di polizia, che portano via l'uomo! Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 24 febbraio al 1° marzo 2025.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 25 febbraio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 25 febbraio 2025 - Ali Riza è in gioielleria, perché deve comprare un anello di fidanzamento per Sultan. Intanto, Nermin, Emine e Savas si stanno organizzando per aiutare l'uomo a mettere a punto la sua sorpresa per l'amata. Rimasta sola, la mora chiama Baris per chiedergli notizie di Tarik; il rosso non se la sente di risponderle sinceramente. Gulbin, invece, sta passeggiando, mentre Zeynep accompagna Sakine in atelier per farle scegliere l'abito per il suo matrimonio. All'improvviso, sua sorella la chiama; allora la giovane le invia la posizione e le chiede di raggiungerla. Nell'attesa, la madre torna a parlare del suo dolore per Gulbin. Sakine sta per confessare a Zeynep il suo segreto... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 24 al 28 febbraio 2025.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 25 febbraio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 25 febbraio 2025 - alla tenuta nessuno può dimenticare Pia ma soprattutto tutti si rifiutano di non dare un ultimo saluto all’adorata collega. Pertanto, vedremo i camerieri organizzare una commemorazione per la donna proprio all’interno delle mura del Palazzo, in barba alle raccomandazioni dei marchesi e alle intimidazioni di Petra. La governante ha impedito alla servitù di recarsi al cimitero del paese per portare un fiore alla cameriera e si è convinta di averli fermati. Dovrà purtroppo ricredersi così come ha fatto Catalina nei confronti di Adriano. La marchesina, certa di aver sbagliato con Adriano, gli ha mandato una lettera di scuse con la quale lo ha invitato all’hangar per parlare. I due ragazzi si incontreranno e finalmente riusciranno a chiarirsi... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 24 febbraio al 2 marzo 2025.