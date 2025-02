Beautiful Anticipazioni Puntata del 25 febbraio 2025: Steffy torna a casa da Finn!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful del 25 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5, Steffy torna a casa da Finn. L'amore trionferà o Sheila combinerà un altro guaio?

Le cose stanno per cambiare per la famiglia di Steffy e Finn. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 25 febbraio 2025, alle ore 13.50 su Canale5, la Forrester chiederà al marito di incontrarsi nella loro casa. Una volta faccia a faccia con il ragazzo, la figlia di Ridge gli confesserà di non riuscire più a stare lontano da lui e di voler tornare a casa. Il dottore sarà felicissimo di questa decisione e le prometterà di non deluderla mai più. Il loro amore trionferà su ogni cosa e Sheila sarà solo un lontano brutto ricordo. Ma sarà davvero così?

Beautiful Anticipazioni 25 febbraio 2025: Steffy torna a casa!

Finn ha implorato Steffy più e più volte ma la ragazza non ha ceduto, almeno sino a ora. La Forrester ha cominciato a pensare che sia arrivato il momento di mettere da parte i rancori e di iniziare a rivalutare le sue scelte, come suggerito da sua madre Taylor. Nonostante la paura di poter incontrare Sheila, condivisa tra l’altro da Eric e Ridge, la madre di Kelly e Hayes deciderà di tornare sui suoi passi e darà appuntamento a suo marito nella loro casa. Una volta faccia a faccia con lui, la Forrester gli confesserà di aver a lungo pensato alla loro situazione e di aver capito di non poter continuare in questo modo. Lo ama tanto e lo farà sempre e per questo ha scelto di tornare da lui.

Beautiful Anticipazioni: Finn promette a Steffy di proteggerla da Sheila

Steffy rivelerà a Finn di voler tornare a casa e soprattutto di voler placare le loro tensioni. Il dottore sarà felicissimo di questa decisione e le prometterà di starle accanto ma soprattutto le assicurerà di proteggerla da Sheila e di non permettere a nessuno, soprattutto a Sheila, di mettersi tra loro. Il medico le confesserà di aver ragionato tantissimo in questo tempo che hanno passato separati e di aver capito di non poter vivere senza di lei. Per questo non farà più nulla che possa ferirla o farla stare a disagio. Ma ci riuscirà davvero? La Carter glielo permetterà?

Beautiful Trame e Anticipazioni: Sheila pronta a conquistare Finn

Sheila tornerà all’attacco e lo farà a breve. Purtroppo per Steffy, la Carter è decisa a prendersi il posto, che crede le spetti, nella vita di suo figlio. La Carter non si è lasciata convincere da Deacon a gettare la spugna e a lasciare Los Angeles per non creare più danni alla famiglia Forrester. È anzi più che mai certa che stavolta le cose andranno bene e che Finn sarà felice di accoglierla nella sua famiglia. Forse sarà pure in grado di convincere sua moglie a lasciarle campo libero. Per averne la prova deciderà di raggiungere il suo bambino nella sua casa, sicura che lui non le chiuderà la porta in faccia.

