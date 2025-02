My Home My Destiny 2 Anticipazioni 25 febbraio 2025: Sakine deve confessare il suo oscuro segreto...

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci lasceranno senza parole. Nell'episodio in onda il 25 febbraio 2025, Ali Riza è in gioielleria, perché deve comprare un anello di fidanzamento per Sultan. Intanto, Nermin, Emine e Savas si stanno organizzando per aiutare l'uomo a mettere a punto la sua sorpresa per l'amata. Rimasta sola, la mora chiama Baris per chiedergli notizie di Tarik; il rosso non se la sente di risponderle sinceramente. Gulbin, invece, sta passeggiando, mentre Zeynep accompagna Sakine in atelier per farle scegliere l'abito per il suo matrimonio. All'improvviso, sua sorella la chiama; allora la giovane le invia la posizione e le chiede di raggiungerla. Nell'attesa, la madre torna a parlare del suo dolore per Gulbin. Sakine sta per confessare a Zeynep il suo segreto...

My Home My Destiny Anticipazioni: Il piano di Ali Riza...

Ali Riza, con un simpatico escamotage, è riuscito a prendere la misura dell'anello di Sultan. Poi, ha chiamato Baris per avvisarlo di ciò che stava per accadere: stava andando in gioielleria per acquistare l'anello di fidanzamento più bello sul mercato per fare una romantica proposta di matrimonio alla sua "Sultana". Ed infatti, ora è proprio in negozio che l'uomo si trova. Al contempo, al ristorante, Nermin, Emine e Savas stanno confabulando alle spalle della futura sposa; infatti, loro tre sono i complici di Ali Riza, e vogliono fare del loro meglio affinché la sorpresa per Sultan riesca bene! Ce la faranno a portare a termine questa "missione" oppure combineranno qualche disastro?

My Home My Destiny Anticipazioni: Nermin cerca informazioni su Tarik...

Nermin, rimasta sola, controlla il telefono, e nota con dispiacere che nessuno l'ha cercata. La mora, in effetti, sta aspettando un messaggio da parte di Tarik. Chiedendosi che fine abbia fatto quest'ultimo, Nermin chiama Baris per interrogarlo sulla questione. Il rosso, però, non può dirle che cosa ha scoperto, ossia che in verità Tarik non è chi diceva di essere, e che con ogni probabilità si tratta di un malvivente, quindi si mette a tergiversare. Al momento, Baris ha affrontato lo spinoso soltanto con Savas, temendo di guastare l'umore altrui, ora che tutti sembrano tanto felici...

Sakine fa una confessione a Zeynep, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 25 febbraio 2025

Gulbin sta passeggiando tutta sola per il paese con aria sconsolata, e di tanto in tanto si prende qualche pausa per riportare alla memoria alcuni momenti che ha vissuto con Zeynep. Nel mentre, quest'ultima sta entrando nell'atelier insieme a Sakine: vuole che sua madre scelga un abito elegante - rigorosamente non nero! - per il suo matrimonio con Baris. Sakine, lusingata, dà un'occhiata ai vestiti, e Zeynep riceve una telefonata da parte della sorella, che vorrebbe vederla; allora, la mora le invia la posizione e le chiede di raggiungerla. Dopodiché, Zeynep si accorge che la mamma si è incupita. Sakine ammette di non riuscire a smettere di pensare con mestizia a Gulbin, e confessa che, prima che quest'ultima fuggisse di casa, era accaduto qualcosa di terribile...

