Tradimento Anticipazioni 25 febbraio 2025: Umit finisce in manette con l'accusa di rapimento!

Tradimento Anticipazioni: Tarik punisce Yesim!

Quando si è reso conto di quanto Yesim fosse spregevole, Tarik ha deciso di punirla nel peggiore dei modi possibili, ossia colpendola proprio dove sapeva che le avrebbe fatto più male. L'uomo, per farla pagare all'amante per il suo comportamento sbagliato, prima le ha tolto la piccola Oyku, poi le ha persino promesso che non l'avrebbe mai più potuta rivedere. Neanche a dirlo, Yesim era una madre distrutta, tanto che non faceva altro che piangere e supplicare l'uomo di permetterle di rivedere quanto prima la sua adorata figlioletta...

Tradimento Anticipazioni: Yesim se ne va, ed Oyku...

Yesim, terrorizzata al pensiero di poter essere accusata dell'omicidio della sua migliore amica Burcu, ha deciso di fare i bagagli in fretta e furia per andare ad Antalya: è meglio che si allontani per un po' da Istanbul, giusto il tempo che si calmino le acque. Prima di partire, però, la mora ha cercato ed assunto una baby-sitter, Selime, che potesse badare ad Oyku. Yesim si è messa in viaggio, mentre Guzide ed Umit si sono messi a pedinare la tata e la bambina fino al parco, con il chiaro intento di portare Oyku via con loro...

Umit in arresto, nelle Anticipazioni di Tradimento del 25 febbraio 2025

Yesim, ancora ad Antalya, sta cercando di mettersi in contatto con Selime, ma non ci riesce. In allarme, la donna si rende conto che potrà tranquillizzarsi soltanto una volta che sarà rincasata ed avrà rivisto Oyku con i suoi occhi. Pertanto, torna immediatamente ad Istanbul; una volta giunta nel suo appartamento, però, lo trova vuoto. Inoltre, non trova neanche i documenti della bimba, che sembrano essere scomparsi nel nulla. Ancora più preoccupata, Yesim si precipita in centrale, dove, grazie alle immagini di alcune videocamere di sorveglianza, scopre che Oyku si trova in compagnia di Umit. Accompagnata da alcuni agenti, fa irruzione a casa di Guzide; poco dopo, il fratello della giudice viene portato via in manette!

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.