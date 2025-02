La Promessa Anticipazioni 25 febbraio 2025: Catalina vuole rimediare ai suoi errori con Adriano

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 25 febbraio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Catalina ha deciso di rimediare ai suoi errori con Adriano mentre i camerieri organizzano una commemorazione segreta per Pia.

Alla tenuta nessuno può dimenticare Pia ma soprattutto tutti si rifiutano di non dare un ultimo saluto all’adorata collega. Sarà per questo che nella puntata de La Promessa in onda il 25 febbraio 2025, alle ore 19.35 su Canale5, vedremo i camerieri organizzare una commemorazione per la donna proprio all’interno delle mura del Palazzo, in barba alle raccomandazioni dei marchesi e alle intimidazioni di Petra. La governante ha impedito alla servitù di recarsi al cimitero del paese per portare un fiore alla cameriera e si è convinta di averli fermati. Dovrà purtroppo ricredersi così come ha fatto Catalina nei confronti di Adriano. La marchesina, certa di aver sbagliato con Adriano, gli ha mandato una lettera di scuse con la quale lo ha invitato all’hangar per parlare. I due ragazzi si incontreranno e finalmente riusciranno a chiarirsi.

La Promessa Anticipazioni: La morte di Pia deve rimanere un segreto

Pia è morta ma Don Alonso ha insabbiato tutto. Per evitare che lo scandalo del suicidio della donna colpisse la tenuta, il marchese ha fatto credere a tutta la sua famiglia che l’ex governante se ne sia andata per tornare nella sua casa. A conoscere la verità sono solo i domestici e i marchesi, che hanno sguinzagliato Petra affinché impedisca a chiunque di farsi scappare una singola sillaba sulla vera e tragica fine di Pia. Maria sta facendo fatica a trattenere le lacrime e Martina, che si è accorta che qualcosa non va, ha rischiato di far capitolare la Fernandez. La tensione è talmente tanto alta da portare Don Ricardo e Don Romulo a una scelta obbligata e necessaria.

La Promessa Anticipazioni 25 febbraio 2025: L’ultimo saluto a Pia

Don Romulo e Don Ricardo hanno deciso di disubbidire agli ordini dei marchesi ma soprattutto di non dare retta alle intimidazioni di Petra. La governante ha scoperto del loro intento di andare tutti insieme al cimitero per commemorare Pia e ha impedito che questo accadesse. Non potrà però fare nulla per impedire ai suoi colleghi di organizzare l’ultimo saluto a Pia all’interno delle mura del palazzo. Petra verrà tenuta completamente all’oscuro di questo momento di raccoglimento tra i camerieri e i due maggiordomi si impegneranno personalmente a non far trapelare nulla.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Catalina vuole rimediare con Adriano

Catalina si è resa conto di non essersi comportata per nulla bene con Adriano. La marchesina ha deciso di rimediare ai suoi errori e per questo ha scritto una lettera al mezzadro, invitandolo a raggiungerla all’hangar per parlare. I due ragazzi, finalmente calmi, riusciranno a confrontarsi con serenità e profitto, trovando persino di avere dei punti in comune. Pace fatta… o forse qualcosa di più? Sì perché per Catalina l’amore sembra essere ancora una volta nell’aria.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 24 febbraio al 2 marzo 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.