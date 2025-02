Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 21 febbraio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 febbraio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 21 febbraio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 febbraio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 febbraio 2025 - Eric vuole tornare alla ribalta e non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo come vorrebbe suo figlio. Il Forrester rivelerà a RJ il suo più grande segreto, quello che sta mantenendo da tempo a tutta la sua famiglia, persino a Donna. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il designer confesserà al nipote di avere da tempo un tremore alle mani che gli impedisce di tenere la matita e di disegnare e gli chiederà di aiutarlo a realizzare la sua ultima collezione dando così una scossa a Ridge. Eric pregherà il suo nipotino di non dirgli di no e di lasciare lui gli insegni quello che sa... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 febbraio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 21 febbraio 2025 - Guzide, alla fine, ha deciso di accontentare Oltan, e lo ha fatto solo per amore di Ozan. E proprio per amore della sua famiglia, la giudice cerca di riunirla; il primo passo, quindi, è perdonare Oylum. Intanto, i telegiornali stanno trasmettendo la notizia della morte di Burcu. Yesim, che si sente in colpa, ma soprattutto è terrorizzata al pensiero che potrebbe essere beccata da un momento all'altro, dà fuoco agli abiti che indossava il giorno dell'omicidio. Tahir, invece, sta intimando a Tarik di far togliere l'ingiunzione dal terreno, e quest'ultimo va a parlarne con Elmas, capendo così di avere un nemico a dir poco temibile! Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 21 febbraio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 21 febbraio 2025 - Nesrin, o meglio Gulbin, si trova nella baracca in cui è nata e cresciuta, fino a quando non è scappata via. Qui sta affrontando un doloroso viaggio nei ricordi. Intanto, Sakine sta sognando di tornare a casa e di ritrovare la figlia - ancora adolescente - che dorme sul divano; piangendo, le chiede perdono. Al suo risveglio, disperata, la donna prega affinché possa rivedere anche soltanto per una volta Gulbin. Intanto, Zeynep si sta sfogando con Emine: le dispiace aver trattato male Sakine, la quale è ancora alle prese con la gestione del grande dolore per la perdita dei due figli. Così, raggiunta Sakine, la protagonista le promette che, passato il matrimonio, troverà presto Gulbin. Baris, invece, viene avvisato da Emre che, benché li abbiano cercati per tutta la notte, non sono riusciti a rintracciare né Nesrin né Tarik. Poi, lui e Savas spronano Ali Riza a sposarsi subito con Sultan... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 21 febbraio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 21 febbraio 2025 - Maria è addolorata per la morte di Pia. Messa alle strette da Martina, la poverina dovrà scegliere se svelarle per quale motivo sia tanto giù di morale, visto che la fanciulla sa che la rossa è tornata nel suo paese d'origine. Intanto, Lope assume un atteggiamento piuttosto ostile nei confronti di Salvador, il quale, confuso per questo cambiamento e spronato da Vera, capisce di dover intervenire. Catalina, invece, dopo aver ricevuto una visita da parte di Simona, si rende conto di aver commesso un grave errore, ma che non è troppo tardi per cercare di rimediare. La marchesina si scusa con Tadeo, poi gli chiede un incontro con Adriano. Nel frattempo, Ricardo, desideroso di rendere omaggio a Pia, finirà con lo scontrarsi con qualcuno... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

