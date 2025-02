Tradimento Anticipazioni 21 febbraio 2025, Yesim in preda al panico: verrà accusata di omicidio?

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 21 febbraio 2025 su Canale 5: Yesim, con le mani sporche di sangue e la coscienza ancora più sporca, ha il terrore di essere scoperta; quindi, compie un gesto avventato...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 21 febbraio 2025, alle 14:10, Guzide, alla fine, ha deciso di accontentare Oltan, e lo ha fatto solo per amore di Ozan. E proprio per amore della sua famiglia, la giudice cerca di riunirla; il primo passo, quindi, è perdonare Oylum. Intanto, i telegiornali stanno trasmettendo la notizia della morte di Burcu. Yesim, che si sente in colpa, ma soprattutto è terrorizzata al pensiero che potrebbe essere beccata da un momento all'altro, dà fuoco agli abiti che indossava il giorno dell'omicidio. Tahir, invece, sta intimando a Tarik di far togliere l'ingiunzione dal terreno, e quest'ultimo va a parlarne con Elmas, capendo così di avere un nemico a dir poco temibile!

Tradimento Anticipazioni: Guzide deve scendere a patti con Oltan!

Alla fine, Oltan ha avuto la meglio. Quest'ultimo ha minacciato Guzide: se non si fosse pronunciata in suo favore in tribunale, allora lui avrebbe divulgato un video a dir poco compromettente che ha per protagonista Ozan. Dopo che il figlio è finito in carcere e poi è stato scagionato sempre per volere di Oltan, la donna ha capito di non avere altra scelta: per amore di Ozan, avrebbe dovuto mettere in secondo piano i suoi principi da integerrima giudice. Così, Guzide si è vista costretta ad emettere un verdetto a favore del malvivente...

Tradimento Anticipazioni: Guzide perdona Oylum!

Guzide sa bene di aver commesso un passo falso, ma sa anche che non aveva alternativa: non avrebbe mai e poi mai potuto abbandonare Ozan al suo destino. Quindi, ora che aleggia un'ombra sulla sua carriera e che ha rischiato di perdere per sempre i suoi cari, la protagonista si rende conto che è tempo di mettere da parte i vecchi rancori per riunire i pezzi della sua famiglia distrutta. Dunque, anzitutto, Guzide sceglie di perdonare Oylum per averle mentito spudoratamente, facendola sentire pugnalata alle spalle dalla sua stessa figlia...

Yesim in preda al panico, nelle Anticipazioni di Tradimento del 21 febbraio 2025

Al telegiornale stanno trasmettendo la notizia della morte di Burcu. Yesim è in preda al panico. Quest'ultima, oltre a sentirsi terribilmente in colpa per aver tolto la vita all'amica in un impeto d'ira, ha il terrore che possa essere beccata. Allora, non sapendo cos'altro fare per acquietare il suo animo in agitazione, Yesim decide di dare fuoco agli abiti che indossava il giorno dell'omicidio... ma questo basterà affinché sia davvero al sicuro? Intanto, Tahir sta intimando a Tarik di far togliere l'ingiunzione dal terreno, e quest'ultimo va a parlarne con Elmas; così, si rende conto di avere un nemico ancora più temibile di ciò che pensava...

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.