My Home My Destiny 2 Anticipazioni 21 febbraio 2025: Zeynep sulle tracce di Gulbin!

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 21 febbraio 2025 su Canale 5 rivelano che Zeynep promette a Sakine che presto riuscirà a rintracciare Gulbin...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il 21 febbraio 2025, Nesrin, o meglio Gulbin, si trova nella baracca in cui è nata e cresciuta, fino a quando non è scappata via. Qui sta affrontando un doloroso viaggio nei ricordi. Intanto, Sakine sta sognando di tornare a casa e di ritrovare la figlia - ancora adolescente - che dorme sul divano; piangendo, le chiede perdono. Al suo risveglio, disperata, la donna prega affinché possa rivedere anche soltanto per una volta Gulbin. Intanto, Zeynep si sta sfogando con Emine: le dispiace aver trattato male Sakine, la quale è ancora alle prese con la gestione del grande dolore per la perdita dei due figli. Così, raggiunta Sakine, la protagonista le promette che, passato il matrimonio, troverà presto Gulbin. Baris, invece, viene avvisato da Emre che, benché li abbiano cercati per tutta la notte, non sono riusciti a rintracciare né Nesrin né Tarik. Poi, lui e Savas spronano Ali Riza a sposarsi subito con Sultan...

My Home My Destiny Anticipazioni: Il sogno di Sakine...

Nesrin, o meglio Gulbin, ha raggiunto la baracca in cui è nata e cresciuta. Una casa fatiscente, tanto che neanche può essere definita tale, che per lei è sempre stata una prigione: non è mai stata felice lì dentro. Per Gulbin ha inizio un doloroso viaggio nei ricordi. Al contempo, Sakine sta cercando di riposare dopo la difficile serata che ha avuto. La donna sogna di tornare alla baracca, e di trovare la figlia maggiore - ancora adolescente - che dorme sul divano; a questo punto, le bacia le mani e le chiede perdono per tutta la sofferenza che le ha inferto...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep si sente in colpa...

Sakine si risveglia ed inizia a piangere a dirotto. La poverina prega per chiedere che le venga permesso di rivedere Gulbin, anche soltanto per una volta. Poi, prende una foto della figlia maggiore per ammirare il suo viso, che non vede da troppi anni ormai. Nel mentre, Zeynep si sta sfogando con Emine. La mora ammette di sentirsi in colpa, perché spesso ha ignorato la grande sofferenza di Sakine, la quale è pur sempre una madre che ha perso i suoi due figli, e l'ha trattata male. Zeynep sa che Sakine sta ancora soffrendo, e si ripromette di restarle accanto...

Zeynep cerca Gulbin, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 21 febbraio 2025

Baris viene nuovamente chiamato da Emre: benché li abbiano cercato ovunque per tutta la notte, non c'è traccia né di Tarik né tantomeno di Nesrin. Il rosso è preoccupato, ma dice a Savas di non voler mettere in agitazione Zeynep, felice perché sta andando a ritirare l'abito da sposa. Baris afferma che le racconterà tutto soltanto quando i due verranno catturati dalla polizia. Poi, sia lui che il fratello spronano Ali Riza a convolare a nozze con Sultan quanto prima, non c'è motivo di aspettare. L'uomo è d'accordo, ed elettrizzato all'idea. Parallelamente, la protagonista sta promettendo a Sakine che, passata la frenesia del matrimonio, si dedicherà anima e corpo alle ricerche di Gulbin... non sapendo che quest'ultima abbia già trovato loro!

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.