La Promessa Anticipazioni 21 febbraio 2025, Maria in grande difficoltà: Martina la mette alle strette!

Vediamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 21 febbraio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Maria si ritrova con le spalle al muro: vuoterà il sacco con Martina?

Nella puntata de La Promessa, in onda il 21 febbraio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, Maria è addolorata per la morte di Pia. Messa alle strette da Martina, la poverina dovrà scegliere se svelarle per quale motivo sia tanto giù di morale, visto che la fanciulla sa che la rossa è tornata nel suo paese d'origine. Intanto, Lope assume un atteggiamento piuttosto ostile nei confronti di Salvador, il quale, confuso per questo cambiamento e spronato da Vera, capisce di dover intervenire. Catalina, invece, dopo aver ricevuto una visita da parte di Simona, si rende conto di aver commesso un grave errore, ma che non è troppo tardi per cercare di rimediare. La marchesina si scusa con Tadeo, poi gli chiede un incontro con Adriano. Nel frattempo, Ricardo, desideroso di rendere omaggio a Pia, finirà con lo scontrarsi con qualcuno...

La Promessa Anticipazioni 21 febbraio 2025: Maria messa alle strette da Martina!

Maria è davvero molto triste per la tragica dipartita di Pia. Quest'ultima, dopo il ritorno di Gregorio, ha preso una drastica decisione: per liberarsi una volta per tutte di lui, si è tolta la vita. A questo punto, Alonso e Cruz, determinati ad evitare che esplodesse uno scandalo, hanno stabilito che la notizia della sua morte non dovesse trapelare; avrebbero raccontato a tutti che Pia, semplicemente, aveva improvvisamente scelto di tornare al suo paese d'origine. Proprio per questo motivo, la povera domestica non può concedersi neanche il lusso di piangere per la sua amica. Allora, messa alle strette di Martina, la quale vuole conoscere la ragione che si cela dietro tanta angoscia, Maria deve decidere se aprire bocca oppure continuare a tacere, come imposto dai marchesi e da Petra...

La Promessa Anticipazioni: Salvador non molla con Salvador!

Che cosa sta succedendo a Lope? Quest'ultimo, ricoperto di ferite, si è rifiutato di parlare con Salvador di ciò che gli è accaduto, poi ha raccontato a Romulo che, dopo aver alzato un po' troppo il gomito, è caduto da una scarpata; ma sarà la verità? Sta di fatto che il suo amico continua a stargli con il fiato sul collo, desideroso di essergli utile. Lope, spazientito, ha però iniziato ad assumere un atteggiamento ostile nei confronti di Salvador. Quest'ultimo, confuso - ed ancora più preoccupato - per il suo comportamento ed incitato da Vera, capisce di dover intervenire subito!

La Promessa Trame e Anticipazioni: Catalina vuole rivedere Adriano...

Catalina ha appena ricevuto una visita da parte di Simona, la quale, come al solito, riesce a trovare le parole giuste per farla ragionare. Infatti, grazie a questa chiacchierata con Simona, la marchesina ha ripensato al suo atteggiamento, ed ha capito di aver commesso degli errori; tuttavia, non è troppo tardi per provare a porvi rimedio. Catalina porge le sue più sentite scuse a Tadeo, poi gli chiede un nuovo incontro con Adriano. Stavolta tra di loro andrà meglio? Intanto, Ricardo, che ha da poco confessato a Romulo di essere ancora innamorato della povera Pia, sta escogitando un modo per riuscire a renderle omaggio a dovere, visto che durante la sua sepoltura - per volere dei marchesi - nessuno dei suoi amici era presente. Nonostante sia mosso dalle migliori intenzioni, il maggiordomo finirà con lo scontrarsi con qualcuno...

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.