Beautiful, Anticipazioni Puntata del 21 febbraio 2025: Eric confessa a RJ il suo grande segreto e gli chiede aiuto!

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful del 21 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5, Eric rivela a RJ di avere degli strani e preoccupanti tremori alle mani e gli chiede aiuto per disegnare la sua nuova collezione.

Eric vuole tornare alla ribalta e non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo come vorrebbe suo figlio. Nella puntata di Beautiful in onda il 21 febbraio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il Forrester rivelerà a RJ il suo più grande segreto, quello che sta mantenendo da tempo a tutta la sua famiglia, persino a Donna. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il designer confesserà al nipote di avere da tempo un tremore alle mani che gli impedisce di tenere la matita e di disegnare e gli chiederà di aiutarlo a realizzare la sua ultima collezione dando così una scossa a Ridge. Eric pregherà il suo nipotino di non dirgli di no e di lasciare lui gli insegni quello che sa.

Beautiful Anticipazioni 21 febbraio 2025: Eric vuole tornare a disegnare ma…

Ridge ha gelato Eric impedendogli di realizzare una nuova collezione. Lo stilista ha consigliato a suo padre di godersi la pensione e di non pensare a questioni di lavoro, ormai completamente nelle sue mani. Il Forrester senior non ha gradito di essere trattato come un vecchio, incapace di dare il proprio contributo all’azienda che lui ha creato. Si è quindi inferocito con suo figlio e non vede l’ora di dargli una lezione memorabile. C’è però un grande problema. Da mesi si è accorto di soffrire di strani tremori alle mani e di non riuscire, pur volendo, a tenere la matita tra le mani. Un vero problema visto il suo grande desiderio di creare un’ultima collezione straordinaria, che dica al mondo che Eric Forrester è ancora in gara.

Beautiful Anticipazioni: Eric rivela a RJ il suo grande segreto

Eric non ha sopportato il modo in cui Ridge lo ha trattato e vorrebbe dimostrare al figlio di essere ancora lui il vero stilista capo dell’azienda che ha creato. Per dargli una lezione avrà però bisogno di una mano. I tremori che lo hanno colpito e di cui nemmeno Donna è al corrente, gli impediscono di disegnare. Ma c’è qualcuno che potrebbe farlo al posto suo. Il designer penserà a RJ, dotato di un grande talento e pronto a ricevere i suoi insegnamenti. Eric rivelerà al nipote i suoi problemi e gli confesserà pure quanto accaduto tra lui e suo padre, spingendolo a schierarsi dalla sua parte e a dargli l’aiuto di cui ha bisogno in questo momento.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Eric chiede a RJ di disegnare per lui

Eric andrà dritto al punto e chiederà a RJ di disegnare per lui la nuova collezione. Il Forrester è più che mai convinto che suo nipote abbia il talento di famiglia e che debba solo affinare la tecnica. Lui gli insegnerà quello che gli manca. Il ragazzo si troverà molto in difficoltà. Sono anni infatti che conferma di non voler seguire la strada di suo padre e suo nonno e di non voler diventare uno stilista. È un futuro che non desidera e che forse non ha mai desiderato. Nonostante ciò non se la sentirà di dire no al suo amato nonnino, in grande difficoltà e bisognoso di avere qualcuno che non solo creda in lui ma che sia disposto a mantenere il suo grande segreto. Insomma RJ deciderà di accettare di essere le mani di Eric anche se mai e poi mai nella sua vita aveva pensato di diventare uno stilista.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.