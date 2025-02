Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 17 febbraio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 febbraio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 17 febbraio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 febbraio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 febbraio 2025 - a Villa Forrester, Finn sta ancora cercando di convincere Steffy a tornare a casa da lui, e di perdonarlo per aver permesso a Sheila di avvicinarglisi. La giovane garantisce a Finn di essere ancora molto innamorata di lui, e si augura vivamente che riusciranno a riconciliarsi; tuttavia, sottolinea che non riesce a capacitarsi di come sia possibile che senta ancora di avere un legame con una persona che ha tentato di togliere la vita ad entrambi. Inoltre, la Forrester ribadisce che, da quando la Carter è a piede libero, vive nel terrore; pertanto, non se la sente ancora di rincasare, soprattutto per l'incolumità dei loro bambini. Il dottore, allora, insiste sul fatto che la ama profondamente, più di quanto potrà mai amare la madre biologica... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 febbraio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 17 febbraio 2025 - Yesim si trova in stazione, dove Burcu sta aspettando la metro. La mora attira l'altra in una zona appartata per prenderla di petto. Tra Yesim e Burcu esplode una discussione piuttosto animata, perché la prima ha scoperto che l'amica l'ha tradita. Al culmine di questa lite, Yesim spinge sui binari Burcu proprio quando sta per passare il treno. Anche Oylum e Selin si trovano lì, però non si accorgono della presenza dall'amante di Tarik, che a sua volta non si è accorta della presenza di una telecamera di sicurezza. Intanto, Tarik viene informato da Oltan che Ozan è stato arrestato, e che ora è in prigione... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 17 febbraio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 17 febbraio 2025 - Nesrin racconta a Tarik come si è ustionata il dito: aveva quindici anni quando il figlio della signora per cui lavorava Sakine provò ad aggredirla; lei tentò di difendersi. Una volta rincasata, quella donna chiamò la madre, che se la prese con Nesrin, tanto che arrivò a premere sulla ferita con ancora più forza. Poi aggiunge che la signora chiamò anche il padre, che la rinchiuse in casa e non le permise più di frequentare la scuola. Per questo motivo, scappò. Dopodiché, dice al fidanzato che sono pronti per andare a casa di Nermin, dove sta per avere luogo la proposta di fidanzamento di Baris a Zeynep. Quest'ultimo arriva con i suoi doni e con Ali Riza e Savas. Sono tutti molto emozionati, anche se Sakine continua ad avere un'espressione cupa, e a sentirsi schiacciata da Nermin. Per finire, i futuri sposi si scambiano gli anelli. A questo punto, Sakine si allontana... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 17 febbraio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 17 febbraio 2025 - rimasta sola con Alonso, ed incapace di contenere i sentimenti che ha iniziato a provare per lui, Maria Antonia si lascia andare alla passione: tra i due scatta un appassionato bacio. Subito dopo, però, Maria Antonia diventa preda dei rimorsi. Intanto, Lope continua a tenere nascosto un grande segreto a Salvador. Il cuoco appare molto tormentato. Virtudes, invece, ribadisce che non ne vuole sapere di riconciliarsi con Simona, la quale, contattando il nipotino, ha tradito la sua fiducia. Nel frattempo, Pia viene sepolta, ma non c'è nessuno che partecipi al suo funerale... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

