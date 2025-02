Beautiful, Anticipazioni Puntata del 17 febbraio 2025: Finn la implora, ma Steffy non vuole saperne di tornare con lui!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful del 17 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5, Steffy ribadisce a Finn che ancora non se la sente di tornare a casa loro...

Nella puntata di Beautiful in onda il 14 febbraio 2025 alle ore 13.45 su Canale5, il medico fa l'ennesimo tentativo. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che a Villa Forrester, Finn sta ancora cercando di convincere Steffy a tornare a casa da lui, e di perdonarlo per aver permesso a Sheila di avvicinarglisi. La giovane garantisce a Finn di essere ancora molto innamorata di lui, e si augura vivamente che riusciranno a riconciliarsi; tuttavia, sottolinea che non riesce a capacitarsi di come sia possibile che senta ancora di avere un legame con una persona che ha tentato di togliere la vita ad entrambi. Inoltre, la Forrester ribadisce che, da quando la Carter è a piede libero, vive nel terrore; pertanto, non se la sente ancora di rincasare, soprattutto per l'incolumità dei loro bambini. Il dottore, allora, insiste sul fatto che la ama profondamente, più di quanto potrà mai amare la madre biologica...

Beautiful Anticipazioni 17 febbraio 2025: Steffy contro Finn!

Steffy si è vista costretta a prendere una decisione molto sofferta, ma per lei necessaria. La giovane ha scoperto che, quando Finn era al mare insieme alla piccola Kelly, quest'ultima ha rischiato la vita: stava per morire annegata, mentre lui era distratto. Tuttavia, qualcun altro è accorso in suo aiuto, ossia Sheila, la quale era appostata proprio sulla spiaggia per osservarli da lontano. Alla luce di ciò, la Forrester è inorridita al pensiero che la Carter fosse stata tanto vicina a Kelly; Finn, invece, le ha chiesto di riflettere sul fatto che, forse, avrebbe dovuto ringraziare la Dark Lady, visto che sostanzialmente ha salvato la vita alla figlioletta. A questo punto, la mora, incredula, ha perso del tutto le staffe ed ha iniziato ad inveire contro il marito!

Beautiful Anticipazioni: Steffy lascia Finn...

Steffy è arrivata a dire addio a Finn per tutelare i piccoli Kelly ed Hayes: vista la sua rinnovata vicinanza con Sheila, i bambini sarebbero stati al sicuro soltanto lontani da lui. Allora, Finn ha cominciato a disperarsi, non volendo doversi separare dall'amata e dai loro figlioletti. La Forrester, seppur a malincuore, ha comunque fatto i bagagli, ha preso Kelly ed Hayes e si è trasferita a Villa Forrester... dopodiché è iniziato il "pellegrinaggio" del dottore, e non solo. Infatti, mentre Finn si reca spesso a casa di Eric per supplicare la moglie di tornare nella loro abitazione, Liam fa lo stesso per sottolineare di volta in volta di aver capito che il suo cuore le appartiene. Eh già, Steffy è contesa tra due uomini!

Beautiful Trame e Anticipazioni: Steffy non vuole tornare insieme a Finn!

Finn si sta recando per l'ennesima volta a Villa Forrester per cercare per l'ennesima volta di convincere Steffy a rincasare. Il medico implora il suo perdono per aver permesso a Sheila di riavvicinarglisi, mentre lei gli assicura di essere ancora molto innamorata, e che quindi vorrebbe tanto riuscire a buttarsi tutto alle spalle e ripartire da zero; purtroppo, però, continua a non capacitarsi di come sia possibile che lui senta di avere un legame profondo con una persona che ha - tra le tante altre cose orribili - attentato alla vita di entrambi. Inoltre, la Forrester ci tiene a specificare che, da quando la Carter è tornata in libertà, vive nel terrore, in particolare perché teme che accada qualcosa di brutto ai figlioletti. Allora, per lei è inevitabile dirgli che ancora non se la sente di tornare a casa loro. Finn insiste: la ama profondamente, più di quanto potrà mai amare la donna che lo ha messo al mondo...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 17 al 22 febbraio 2025.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.