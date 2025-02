My Home My Destiny 2 Anticipazioni 17 febbraio 2025: Sakine rovina la festa di fidanzamento a Zeynep e Baris!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 17 febbraio 2025 su Canale 5 rivelano che Sakine sta per compiere un gesto che potrebbe rovinare l'umore a Zeynep, felice per la proposta ufficiale di Baris...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sapranno stupirci. Nell'episodio in onda il 17 febbraio 2025, Nesrin racconta a Tarik come si è ustionata il dito: aveva quindici anni quando il figlio della signora per cui lavorava Sakine provò ad aggredirla; lei tentò di difendersi. Una volta rincasata, quella donna chiamò la madre, che se la prese con Nesrin, tanto che arrivò a premere sulla ferita con ancora più forza. Poi aggiunge che la signora chiamò anche il padre, che la rinchiuse in casa e non le permise più di frequentare la scuola. Per questo motivo, scappò. Dopodiché, dice al fidanzato che sono pronti per andare a casa di Nermin, dove sta per avere luogo la proposta di fidanzamento di Baris a Zeynep. Quest'ultimo arriva con i suoi doni e con Ali Riza e Savas. Sono tutti molto emozionati, anche se Sakine continua ad avere un'espressione cupa, e a sentirsi schiacciata da Nermin. Per finire, i futuri sposi si scambiano gli anelli. A questo punto, Sakine si allontana...

My Home My Destiny Anticipazioni: La dolorosa storia di Nesrin...

Nesrin decide finalmente di aprirsi con Tarik. La giovane gli racconta come si è procurata l'ustione sul dito indice, quella che nasconde con un grande anello. Quando aveva quindici anni, un giorno dovette prendere il posto di Sakine, la quale non poteva fare le pulizie perché molto malata. A casa della signora, il figlio di quest'ultima, poco più grande di lei, tentò di aggredirla, e Nesrin provò a difendersi, ma il ragazzo contrattaccò, colpendola con il ferro da stiro acceso e bollente. La poverina gli mise le mani attorno al collo, e a quel punto sopraggiunge la signora, che poi chiamò sia Sakine che Bayram per denunciare il fatto che la loro figlia avesse tentato di sedurre suo figlio! Ovviamente, i due non credettero a Nesrin...

My Home My Destiny Anticipazioni: Nesrin si dirige a casa di Nermin!

Sakine premette con forza sulla ferita di Nesrin, mentre Bayram la mise in punizione: le proibì di uscire e di tornare a scuola. Non potendo più sopportare di continuare a stare in quella casa, ormai divenuta una prigione, la giovane fuggì via. Tarik è commosso dalla storia dell'amata, quindi la stringe forte a sé. Nesrin, allora, gli dice di essere pronta a recarsi a casa di Nermin, dove sta per avere luogo la proposta di fidanzamento ufficiale di Baris. Quest'ultimo, infatti, sta bussando alla porta della sontuosa villa con i mano i suoi doni per Zeynep, ed in compagnia di Ali Riza...

Sakine rovina la festa, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 17 febbraio 2025

A casa di Nermin sono tutti emozionati per la proposta di fidanzamento ufficiale che Baris sta per fare a Zeynep. Nessuno sta più nella pelle, a partire da questi ultimi, fatta eccezione per Sakine. La donna - vestita di nero - ha un'espressione cupa stampata sul volto; a nulla servono le sollecitazioni delle altre a sorridere. Inoltre, si sente schiacciata da Nermin, che prende parola ogni volta che "la madre di Zeynep" è chiamata a dire la sua. La ragazza tenta di non farci troppo caso, dato che vorrebbe godersi questo bel momento. Poi, Zeynep e Baris si prestano al rito degli anelli, come da tradizione, e dopo che i loro cari applaudono, Sakine fa un'esternazione infelice e si allontana dal salone...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.