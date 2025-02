Tradimento Anticipazioni 17 febbraio 2025: Yesim è un'assassina. Ecco chi ha ucciso!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 17 febbraio 2025 su Canale 5: Yesim ha le mani sporche di sangue...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 febbraio 2025, alle 14:10, Yesim si trova in stazione, dove Burcu sta aspettando la metro. La mora attira l'altra in una zona appartata per prenderla di petto. Tra Yesim e Burcu esplode una discussione piuttosto animata, perché la prima ha scoperto che l'amica l'ha tradita. Al culmine di questa lite, Yesim spinge sui binari Burcu proprio quando sta per passare il treno. Anche Oylum e Selin si trovano lì, però non si accorgono della presenza dall'amante di Tarik, che a sua volta non si è accorta della presenza di una telecamera di sicurezza. Intanto, Tarik viene informato da Oltan che Ozan è stato arrestato, e che ora è in prigione...

Tradimento Anticipazioni: Yesim scopre che Burcu l'ha tradita!

Yesim ha fatto una scoperta agghiacciante. La donna è entrata a conoscenza del fatto che Burcu le ha rifilato una bugia bella e buona: non ha mai perduto il telefono, e, anzi, è in possesso anche del suo. Inoltre, incuriosita e sospettosa, si è messa a ficcanasare tra i suoi messaggi, e così ha scoperto che era stata proprio lei ad inviare a Guzide i suoi video compromettenti. Yesim ancora non riesce a credere che sia stata proprio la sua migliore amica a pugnalarla alle sue spalle, e, inferocita, si sta preparando per andare a prenderla di petto...

Tradimento Anticipazioni: Yesim uccide Burcu!

Yesim finge di trovarsi per puro caso in stazione, dove Burcu è in attesa della metro. La mora attira la sua - ormai ex - amica in una zona appartata, poiché ha bisogno di parlarci a quattr'occhi con più tranquillità. Yesim è una furia cieca, ed accusa Burcu di essere una traditrice. Tra le due esplode un'accesissima lite, che culmina nel peggiore dei modi: Yesim spinge Burcu sui binari proprio mentre sta passando il treno. La mamma della piccola Oyku, adesso, ha le mani sporche di sangue, e qualcuno potrebbe averla vista commettere questo efferato omicidio...

Tarik scopre che Ozan è in prigione, nelle Anticipazioni di Tradimento del 17 febbraio 2025

Oylum e Selin si trovano in stazione proprio nel momento in cui Yesim spinge Burcu sui binari un attimo prima del passaggio del treno; tuttavia, le due non si rendono conto di niente. D'altro canto, neanche l'omicida si è accorta della presenza di una telecamera di sorveglianza che l'ha immortalata mentre si allontanava con la vittima... Intanto, Oltan mette Tarik al corrente di ciò che è appena accaduto ad Ozan: quest'ultimo è stato arrestato perché ritenuto il responsabile della caduta di Refik, il capocantiere con il quale aveva avuto poco prima un alterco piuttosto animato. Ora Ozan si trova dietro le sbarre!

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.