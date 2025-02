La Promessa Anticipazioni 17 febbraio 2025, Virtudes respinge Simona: con lei ha chiuso!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 17 febbraio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Virtudes sembra aver deciso che non avrà più niente a che fare con Simona!

Nella puntata de La Promessa, in onda il 17 febbraio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, rimasta sola con Alonso, ed incapace di contenere i sentimenti che ha iniziato a provare per lui, Maria Antonia si lascia andare alla passione: tra i due scatta un appassionato bacio. Subito dopo, però, Maria Antonia diventa preda dei rimorsi. Intanto, Lope continua a tenere nascosto un grande segreto a Salvador. Il cuoco appare molto tormentato. Virtudes, invece, ribadisce che non ne vuole sapere di riconciliarsi con Simona, la quale, contattando il nipotino, ha tradito la sua fiducia. Nel frattempo, Pia viene sepolta, ma non c'è nessuno che partecipi al suo funerale...

La Promessa Anticipazioni 17 febbraio 2025: Maria Antonia ed Alonso complici...

Maria Antonia si è stabilita a La Promessa dopo aver perduto suo marito: rimasta vedova, la donna è stata accolta dalla sua vecchia amica, Cruz, a braccia aperte. D'altra parte, anche quest'ultima aveva bisogno del suo sostegno, dato che, da quando Manuel è partito per la guerra, vive quotidianamente nel terrore di perdere suo figlio. Tuttavia, Maria Antonia si è dimostrata un'ottima "spalla su cui piangere" tanto per Cruz quanto per Alonso. Il marchese, sempre più distante dalla moglie a causa degli accesi litigi, sembra invece stia accorciando sempre di più le distanze con la nuova arrivata: la loro complicità è evidente...

La Promessa Anticipazioni: Maria Antonia si sente in colpa per il bacio ad Alonso...

Maria Antonia è ormai consapevole di aver cominciato a nutrire un forte sentimento nei confronti di Alonso, ma sta cercando di reprimerlo. Infatti, lei ha da poco detto addio all'amato marito, e lui è pur sempre il marito della sua amica Cruz. Ora, però, Maria Antonia ed Alonso si ritrovano soli, e pericolosamente vicini. In un momento di debolezza, tra i due scatta un appassionato bacio. Un attimo dopo, Maria Antonia inizia a sentirsi in colpa per aver ceduto alla passione, tradendo in un solo colpo sia il ricordo del consorte defunto e la fiducia della sua amica...

La Promessa Trame e Anticipazioni: Virtudes non ne vuole più sapere di Simona!

Lope continua ad essere piuttosto misterioso. Il giovane è ferito, e Salvador, preoccupato per le condizioni in cui si trova, sia fisiche che psicologiche, vorrebbe che si aprisse con lui; Lope, tuttavia, non ha alcuna intenzione di rivelargli il suo segreto, anzi: lo tiene a distanza. Il cuoco appare tormentato come non mai. Intanto, Virtudes ribadisce che non ne vuole sapere di riconciliarsi con Simona. La ragazza ha scoperto che la madre non è stata di parola: si è messa in contatto con il nipotino, benché le avesse espressamente chiesto di restarne fuori. Dopo una brutta lite, il loro rapporto sembra essersi definitivamente incrinato. Al contempo, Pia, morta suicida, viene sepolta, ma, purtroppo, non c'è nessuno che partecipi al suo "funerale"...

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.