Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 giugno 2025

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento La forza di una donna e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 giugno 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 12 giugno 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 14.45, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna; alle 16:00, invece, sarà la volta di Aslan e Devin, protagonisti di The Family. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 giugno 2025 - Eric vuole salutare la vita e la sua famiglia senza lacrime ma tra sorrisi e bellezza; per questo motivo rivelerà a Katie, Donna e RJ tutti i suoi piani. Il patriarca confesserà loro di voler organizzare un grande festa d'addio a Villa Forrester. Le Logan e suo nipote cercheranno di convincerlo a non sforzarsi e a dedicarsi più a se stesso, visto che sta continuando a lavorare senza sosta. Eric non avrà intenzione di rinunciare a questa grande opportunità e quando RJ racconterà alla sua famiglia quest’ultima grande novità, solo Thomas capirà i suoi pensieri. Il giovane designer farà capire a tutti che il loro adorato patriarca vuole lasciare questo mondo con dignità e con quella bellezza che lui ha sempre voluto rappresentare nelle sue collezioni... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 12 giugno 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 12 giugno 2025 - il matrimonio di Oylum e Kahraman viene bruscamente interrotto dall'arrivo improvviso della polizia: gli agenti devono portare via Mualla, accusata di aver ucciso e seppellito illegalmente Behram. La donna viene interrogata dal procuratore, e, con l'aiuto di Nazan, tenta di discolparsi, spiegando che il figlio si trovava da tempo in coma e che è morto per cause naturali. Tuttavia, viene aperta un'indagine, ed il corpo di Behram viene riesumato per fare ulteriori verifiche... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

La forza di una donna: Anticipazioni del 12 giugno 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 12 giugno 2025 - i piccoli Nisan e Doruk hanno modo di trascorrere del tempo con i nonni, però Hatice vive questo riavvicinamento forzato - che riapre vecchie ferite famigliari - con un forte senso di disagio. Infatti, Bahar e la madre hanno un'altra pesante discussione, e stavolta essa sfocia in accuse altrettanto pesanti: la giovane rinfaccia ad Hatice di essere la responsabile del suicidio di suo padre. Sirin, che è appena rientrata a casa, interviene in modo brutale nel litigio, sostenendo che il padre di Bahar amasse un'altra donna, e che il marito di Bahar fosse un depravato... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

The Family: Quello che accade oggi, 12 giugno 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 12 giugno 2025 - il medico dell'anziana Seher comunica ai suoi famigliari che la malattia degenerativa da cui è affeta sta progredendo molto rapidamente. Aslan accoglie la notiza con grande dispiacere, ma reagisce prendendo una decisione importante: porterà tutta la famiglia fuori per festeggiare il compleanno dell'adorata nonna, visto che potrebbe anche essere l'ultimo. Inoltre, su richiesta di Seher, vengono invitati anche Cihan e Serap. In questa occasione, inizieranno ad aprirsi le prime crepe di un oscuro segreto... Qui la puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 12 giugno 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 12 giugno 2025 - Don Romulo deciderà di prendere in mano la situazione e di fare qualcosa di concreto per aiutare Manuel. Il maggiordomo non rivelerà a nessuno le proprie intenzioni e sia i domestici che i marchesi e Don Lorenzo sospetteranno che la sua mossa nasconda qualcosa… e infatti sarà proprio così. Intanto Lope si lascerà scappare una confessione sulla famiglia di Vera e Simona e Candela si domanderanno se quanto detto dal cuoco sia vero o se si tratti di uno scherzo. Pia chiederà a Petra di poter riavere il proprio lavoro ma la governante, che non vorrà concederle nessun favore, prenderà tempo e informerà la donna che si occuperà lei stessa di andare a informare la marchesa della sua richiesta. Intanto Margarita, per farsi perdonare da Ayala, si metterà al lavoro per creare insieme a Martina, Julia e Lope un menu luculliano per il loro matrimonio... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

