Tradimento Anticipazioni 12 giugno 2025: Mualla arrestata per omicidio!

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 12 giugno 2025 su Canale 5 rivelano che Mualla finisce in manette con l'accusa di aver ucciso e sepolto in modo illegale suo figlio Behram!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono sorprendenti. Nell'episodio in onda il 12 giugno 2025 alle 14:10, il matrimonio di Oylum e Kahraman viene bruscamente interrotto dall'arrivo improvviso della polizia: gli agenti devono portare via Mualla, accusata di aver ucciso e seppellito illegalmente Behram. La donna viene interrogata dal procuratore, e, con l'aiuto di Nazan, tenta di discolparsi, spiegando che il figlio si trovava da tempo in coma e che è morto per cause naturali. Tuttavia, viene aperta un'indagine, ed il corpo di Behram viene riesumato per fare ulteriori verifiche...

Tradimento: Kahraman ed Oylum si sposano...

Kaharaman ed Oylum si sono avvicinati molto nell'ultimo periodo, tanto che lui, avendo notato il cambiamento d'atteggiamento della giovane nei suoi riguardi, ha deciso di provare a farle la proposta di matrimonio. Oylum, seppur titubante e non del tutto contenta, ha deciso di accettare, e proprio davanti al povero Tolga, il quale ha assistito alla scena con le lacrime agli occhi ed il cuore in frantumi. Tuttavia, la mora ci ha poi tenuto a spiegare al futuro marito che la ragione del suo "sì" risiedeva solo nella consapevolezza che di lui si potesse fidare ciecamente...

Il piano di Mualla... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Mualla ha accolto la notizia dell'imminente matrimonio di Oylum e Kahraman con grande felicità. La donna, infatti, sperava che ciò accadesse, poiché il suo unico obiettivo è far sì che il piccolo Can, a parer suo l'unico erede della famiglia Dicleli, restasse con loro. Per centrare il suo obiettivo, inoltre, Mualla ha messo in atto un diabolico piano: ha seppellito Behram in gran segreto, in modo tale che la nuora non si sentisse libera - in quanto vedova - di andarsene via di casa, e, peggio, di tornare insieme al suo ex, Tolga, nonché padre biologico di Can. Non a caso, la signora ha approvato il divorzio tra Oylum e Behram soltanto dopo aver saputo che lei fosse in procinto di sposare Kahraman.

Mualla in arresto, nelle Anticipazioni della puntata del 12 giugno 2025 di Tradimento

Il matrimonio di Oylum e Kahraman sta avendo luogo a Casa Dicleli, dove è in corso una grande festa. Tuttavia, l'arrivo improvviso della polizia rovinerà l'atmosfera. Gli agenti della polizia bussano alla porta della villa per arrestare Mualla, accusata di aver ucciso e sepolto illegalmente Behram. Quando la donna arriva in centrale e viene interrogata dal procuratore, grazie all'aiuto di Nazan, cerca di discolparsi, precisando che suo figlio fosse in stato vegetativo da diverso tempo, e che fosse di recente morto per cause naturali. Nonostante le sue spiegazioni, il procuratore decide di procedere comunque con le indagini, ed ordina che venga riesumato il cadavere di Behram affinché venga effettuata un'autopsia, l'esame che farà venire a galla la verità...

