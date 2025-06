The Family Anticipazioni 12 giugno 2025: Seher sta per morire. La commovente decisione di Aslan...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 12 giugno 2025 su Canale 5 rivelano che Aslan vuole festeggiare in grande il compleanno di Seher, visto che potrebbe essere l'ultimo...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 12 giugno 2025 alle 16:00, il medico dell'anziana Seher comunica ai suoi famigliari che la malattia degenerativa da cui è affeta sta progredendo molto rapidamente. Aslan accoglie la notiza con grande dispiacere, ma reagisce prendendo una decisione importante: porterà tutta la famiglia fuori per festeggiare il compleanno dell'adorata nonna, visto che potrebbe anche essere l'ultimo. Inoltre, su richiesta di Seher, vengono invitati anche Cihan e Serap. In questa occasione, inizieranno ad aprirsi le prime crepe di un oscuro segreto...

The Family: La tragica morte di Ergun...

Devin ed Aslan sono a dir poco scossi da ciò che è accaduto ad Ergun. Quest'ultimo ha avuto un terribile incidente stradale, che poi si è rivelato essere in realtà un efferato delitto: le indagini della polizia hanno portato a galla una sconcertante verità, ossia che qualcuno aveva manomesso i freni dell'automobile di Ergun appositamente per toglierlo di mezzo. Così, i coniugi si sono messi ad investigare, e, stilando una lista dei sospettati, alla fine è emerso che i principali indiziati fossero Hulya, la quale era sta poco prima minacciata dalla vittima, ed il socio di Ergun, Sermet, che si è rivelato essere il vero assassino!

Seher sta morendo... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Devin ed Aslan stanno ancora cercando di riprendersi dal terribile lutto che ha colpito la loro famiglia, ma, purtroppo, presto potrebbero ritrovarsi a dover dire addio ad un'altra persona a loro molto cara. Seher è una donna anziana e da tempo affetta da un malattia neurodegenerativa: spesso e volentieri, infatti, ha degli episodi di assenza mentale o, peggio, di grande confusione. Tutti si sono sempre presi cura di lei nel miglior modo possibile, però, come sta comunicando ai suoi cari il suo medico curante, le sue condizioni di salute stanno repentinamente peggiorando...

La richiesta di Seher, nelle Anticipazioni della puntata del 12 giugno 2025 di The Family

La malattia di Seher sta progredendo velocemente, e, presto, l'anziana potrebbe spegnersi per sempre. Aslan, il quale è molto affezionato a Seher, è distrutto da questa notizia, ma decide di reagire organizzandole una festa di compleanno in grande stile, visto che potrebbe anche essere l'ultimo. Aslan porterà tutti a mangiare fuori in onore dell'adorata nonna. Allora, Seher richiede espressamente che sia presente anche suo nipote Cihan, accompagnato dalla moglie Serap. Questa singolare "riunione di famiglia", tuttavia, potrebbe prendere una piega inaspettata e sgradevole, visto che inizierà a far emergere un oscuro segreto...

