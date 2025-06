Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 giugno 2025: Eric pronto a dire addio a tutti... ma con una grande festa!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 12 giugno 2025 RJ informerà la sua famiglia che Eric vuole dare una festa d'addio. Tutti saranno spaventati da questa novità e solo Thomas capirà cos'abbia davvero in mente suo nonno... Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Canale5.

Eric vuole salutare la vita e la sua famiglia senza lacrime ma tra sorrisi e bellezza. Per questo motivo nella puntata di Beautiful in onda il 12 giugno 2025, alle ore 13.45 su Canale5, rivelerà a Katie, Donna e RJ tutti i suoi piani. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il patriarca confesserà loro di voler organizzare un grande festa d'addio a Villa Forrester. Le Logan e suo nipote cercheranno di convincerlo a non sforzarsi e a dedicarsi più a se stesso, visto che sta continuando a lavorare senza sosta. Eric non avrà intenzione di rinunciare a questa grande opportunità e quando RJ racconterà alla sua famiglia quest’ultima grande novità, solo Thomas capirà i suoi pensieri. Il giovane designer farà capire a tutti che il loro adorato patriarca vuole lasciare questo mondo con dignità e con quella bellezza che lui ha sempre voluto rappresentare nelle sue collezioni. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Beautiful: Eric vuole lasciare il segno, per sempre!

Eric non vuole rinunciare alla sua vita, esattamente come sta facendo ora. Lo stilista vuole continuare a lavorare e vuole occuparsi della collaborazione con Ridge, fino a quando il suo corpo lo sosterrà. Nonostante le raccomandazioni del dottor Colby, che lo ha spinto a farsi ricoverare in ospedale, il Forrester non intende farsi da parte e farsi trattare come un pupazzo su un letto d’ospedale. Le cure che potranno somministrargli saranno solo dei palliativi e non potranno curare, né ora né mai, la sua malattia. Sta morendo ma non intende farsi compatire.

Beautiful Anticipazioni 12 giugno 2025: Eric vuole festeggiare prima della sua morte

Eric vuole farsi ricordare e vuole lasciare questo mondo lasciando un bel ricordo di sé. Per questo motivo non può farsi ricoverare e non intende crollare davanti alla sua famiglia prima di aver salutato tutti come si deve. Il Forrester informerà Katie, Donna e RJ di aver pensato di organizzare una festa d'addio. Le Logan e suo nipote cercheranno di dissuaderlo; i tre saranno molto spaventati dal fatto che si stanchi più del dovuto, visto anche che si sta occupando di creare una nuova collezione con Ridge. Il patriarca non sarà disposto a rinunciare ai suoi ultimi desideri e non si lascerà convincere da nessuno a riposarsi proprio ora, che a un passo dal realizzare tutto quello che ha sempre sperato di fare.

Thomas è l’unico a capire Eric, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

RJ raggiungerà la sua famiglia per informarla dell’ultima grande novità pensata e studiata da suo nonno. Il ragazzo racconterà a sua madre e ai suoi fratelli che Eric ha intenzione di organizzare una festa sontuosa e magica a Villa Forrester per dire segretamente addio a tutti. Sul volto della Logan e dei Forrester si dipingerà un punto di domanda enorme. Perché una festa? Sarà Thomas a spiegare a tutti cos’abbia in mente il suo nonnino. Il ragazzo sarà l’unico a comprendere cosa desidera Eric ovvero che vuole lasciare questo mondo con bellezza e dignità, cose che ha sempre cercato di mantenere per tutta la sua vita, nonostante le difficoltà incontrate sul suo cammino.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.