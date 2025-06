La Promessa Anticipazioni 12 giugno 2025: Don Romulo prende il posto di Manuel... in prigione!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le trame de La Promessa in onda il 12 giugno 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap Don Romulo salverà Manuel dalla prigione ma dovrà prendere il suo posto.

La Promessa ci aspetta il 12 maggio 2025 alle ore 19.40 su Rete4 con un nuovo appuntamento. Le anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che Don Romulo deciderà di prendere in mano la situazione e di fare qualcosa di concreto per aiutare Manuel. Il maggiordomo non rivelerà a nessuno le proprie intenzioni e sia i domestici che i marchesi e Don Lorenzo sospetteranno che la sua mossa nasconda qualcosa… e infatti sarà proprio così. Intanto Lope si lascerà scappare una confessione sulla famiglia di Vera e Simona e Candela si domanderanno se quanto detto dal cuoco sia vero o se si tratti di uno scherzo. Pia chiederà a Petra di poter riavere il proprio lavoro ma la governante, che non vorrà concederle nessun favore, prenderà tempo e informerà la donna che si occuperà lei stessa di andare a informare la marchesa della sua richiesta. Intanto Margarita, per farsi perdonare da Ayala, si metterà al lavoro per creare insieme a Martina, Julia e Lope un menu luculliano per il loro matrimonio.

La Promessa Anticipazioni 12 maggio 2025: Don Romulo prende il posto di Manuel in carcere

Manuel continua a essere tormentato da Burdina, convinto che il ragazzo abbia ucciso Gregorio. Il marchese è rinchiuso in cella e per lui si sta mettendo molto male, visto che le prove sono tutte contro di lui. Don Romulo non può permettere che il ragazzo viva ancora questo terrore e deciderà di intervenire. Deciderà di partire per il paese e occuparsi personalmente della faccenda. Ma come? È presto detto: il maggiordomo si costituirà e dirà al sergente di essere lui l’assassino del suo ex collega, con cui aveva un conto in sospeso da anni. Tutto questo succederà mentre alla tenuta saranno tutti all’oscuro delle sue intenzioni. I domestici così come i marchesi e Don Lorenzo considereranno strana la mossa di Romulo ma capiranno solo dopo cosa avesse in mente.

La Promessa Anticipazioni: Lope combina un disastro e mette in pericolo Vera

Vera potrebbe ritrovarsi di nuovo in pericolo e stavolta non per colpa di sua madre. A crearle dei problemi sarà Lope, involontariamente. Il ragazzo si lascerà scappare qualche commento di troppo sulla famiglia della cameriera e lascerà Simona e Candela senza parole. Le due si interrogheranno su quanto sentito e cercheranno di capire se il ragazzo stesse scherzando e stesse dicendo sul serio. Le due donne tenteranno di scoprire qualcosa in più su questo succoso argomento.

Petra gela Pia, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Pia ha chiesto perdono a Don Ricardo ma lui si rifiuta di parlarle e non ha intenzione di concederle un’altra opportunità. Il maggiordomo è molto ferito dalle bugie della cameriera e da quelle di Don Romulo e avrebbe preferito essere informato di quello che stavano combinando, invece di essere considerato alla stregua di Petra. Pia spererà di riuscire a chiarire prima o poi così come spererà di poter riavere un posto di lavoro alla tenuta. Peccato però Petra sia di tutt'altro parere. La governante le dirà di dover sottoporre la questione alla marchesa e che sarà lei stessa a parlargliene. Per la madre di Diego non si prospettano grandi opportunità. Intanto Margarita cercherà di farsi perdonare da Ayala, furioso con lei per aver rimandato la prova del vestito da sposa e irritato per aver perso il cuoco che doveva occuparsi del menu del loro matrimonio. La marchesa cercherà di rimediare e con l’aiuto di Martina, di Julia e di Lope stilerà una lista di pietanza da servire alle sue nozze, nella speranza che il suo futuro marito ritrovi la serenità.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.