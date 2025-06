La forza di una donna Anticipazioni 12 giugno 2025: Bahar accusa Hatice di aver causato la morte del padre!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il 12 giugno 2025 alle 14:35, i piccoli Nisan e Doruk hanno modo di trascorrere del tempo con i nonni, però Hatice vive questo riavvicinamento forzato - che riapre vecchie ferite famigliari - con un forte senso di disagio. Infatti, Bahar e la madre hanno un'altra pesante discussione, e stavolta essa sfocia in accuse altrettanto pesanti: la giovane rinfaccia ad Hatice di essere la responsabile del suicidio di suo padre. Sirin, che è appena rientrata a casa, interviene in modo brutale nel litigio, sostenendo che il padre di Bahar amasse un'altra donna, e che il marito di Bahar fosse un depravato...

La forza di una donna: Bahar viene sfrattata!

Bahar ha visto qualcosa che non avrebbe dovuto vedere, entrando così a conoscenza di una segreto che non avrebbe dovuto scoprire, ed ora ne sta pagando le conseguenze. La giovane ha sorpreso il proprietario di casa, Yusuf, mentre s'intrufolava nell'appartamento di Ceyda, con la quale evidentemente ha una relazione extraconiugale. Dato che quest'ultima se ne è accorta, allarmata al pensiero che Bahar potesse correre a spifferare tutto a suo marito Hikmet, ha chiesto al suo amante di sfrattare immediatamente l'amica...

Bahar ed Hatice discutono... Questo è ciò che è successo nella Prima Puntata de La forza di una donna

Bahar si vede costretta a chiedere asilo a sua madre Hatice. Così, i piccoli Nisan e Doruk hanno modo di trascorrere un po' di tempo con i loro nonni, e ne sembrano molto felici, a differenza di Hatice. La donna sta vivendo questo riavvicinamento forzato con grande disagio, dato che sta riaprendo delle vecchie ferite famigliari. Neanche a dirlo, questa palpabile tensione sta per esplodere. Infatti, Hatice e sua figlia stanno per avere l'ennesimo duro scontro, e stavolta la situazione arriverà persino a degenerare con una certa rapidità...

Bahar accusa Hatice, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 12 giugno 2025 de La forza di una donna

Nel corso dell'accesa lite tra Hatice e Bahar, quest'ultima rivolge alla prima una pesantissima accusa, ossia di essere la sola responsabile del suicidio di suo padre. A questo punto dalla discussione interviene Sirin. La ragazza è appena rientrata a casa, e sentendo ciò che le due si stanno urlando contro, decide di prendere la parola. Sirin s'intromette in modo piuttosto brutale nel litigio, sostenendo che il papà di Bahar, in verità, fosse innamorato di un'altra donna, e poi aggiunge addirittura che il defunto Sarp fosse un depravato. Come reagirà la protagonista?

