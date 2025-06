Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 6 giugno 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento La forza di una donna e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 giugno 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 6 giugno 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 14.45, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna; alle 16:00, invece, sarà la volta di Aslan e Devin, protagonisti di The Family. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 giugno 2025 - RJ sarà molto in ansia per suo nonno, le cui condizioni di salute lasciano tutti molto perplessi. Il ragazzo si sentirà in colpa per non aver detto subito la verità a sua madre ma soprattutto a suo padre, permettendogli stare accanto al suo adorato papà, senza invece cercare di batterlo a ogni costo. Brooke e Ridge tenteranno di rincuorarlo e anzi lo ringrazieranno per l’affetto e la devozione che ha dimostrato nei confronti del patriarca. E proprio questo comportamento sincero che il nipote ha avuto con lui, che spingerà Eri a voler continuare a lavorare sodo per la sua nuova collezione, in barba ai consigli dei medici e anche alle raccomandazioni di Donna e Katie, che non smettono di chiedergli di occuparsi di se stesso... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 1° al 7 giugno 2025.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 6 giugno 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 6 giugno 2025 - una volta rientrata a casa dalla cena con Sezai ed Ipek, Guzide si sfoga con Ozan proprio in merito a quanto accaduto con la giovane, e mette l'accento sul suo dispiacere. Il figlio tenta di consolarla. Intanto, l'avvocato rincasa a sua volta e vede che Ipek è in preda ad una crisi di pianto, intenta a fare le valige: ha capito di non essere benvoluta, quindi preferisce andarsene. Sezai la invita a calmarsi e a ragionare. Oylum, invece, arriva all'ospedale di Izmit, dove pensa di scoprire che Kahraman è morto; tuttavia, quest'ultimo sta bene, e lei, sollevata, corre ad abbracciarlo... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 1° al 7 giugno 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 6 giugno 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 6 giugno 2025 - Bahar è addolorata ed arrabbiata, tanto che prende Hatice di petto e poi se ne va via. Mentre sta rientrando, Arif la invita a casa con una scusa, ed invece abusa di lei. Bahar è distrutta. In un secondo momento, in vista del matrimonio di Yeliz, Bahar trova una scatola con il vestito che le aveva regalato Sarp, per lei un ricordo molto importante. Il suo sogno sarebbe quello di comprare un abito simile per Nisan, ma non ha i soldi sufficienti per farlo. Nonostante tutto, riesce ad organizzare una piccola sorpresa che renderà felice sua figlia. Dopodiché, Ceyda, per sfuggire alla gelosia e alle violenze di Hikmet, un uomo a dir poco pericoloso, si rifugia a casa della protagonista. In questo modo, finiranno entrambe nei guai... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

The Family: Quello che accade oggi, 6 giugno 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 6 giugno 2025 - Yagmur vorrebbe che Devin accettasse di parlare con Ergun, ma non riesce a farsi ascoltare. La psicologa, infatti, non se la sente di perdonare il padre per averla ingannata, per giunta su di una questione tanto delicata ed alleandosi con Hulya. Dopodiché, quest'ultima prova a convincere Devin a prenderla in cura come sua paziente, e per riuscirci le racconta dei dolorosi episodi che l'hanno segnata a vita. Per finire, Aslan, benché non ne sia contento, si reca con la moglie alla prima seduta della terapia di coppia con una nuova psicologa che, durante la seduta, affida loro il compito a dir poco singolare... Qui la puntata di The Family.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 2 al 6 giugno 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 6 giugno 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 6 giugno 2025 - Don Ricardo scoprirà, per caso, che Pia è viva e ci rimarrà di stucco. L’ex governante e Don Romulo dovranno spiegare al maggiordomo cos’è davvero accaduto e dovranno dirgli perché non hanno potuto informarlo. Intanto Jana vorrà andare a trovare Manuel in carcere ma Curro glielo sconsiglierà. Un gesto affettuoso tra i due verrà frainteso da Julia, che si arrabbierà e non poco per quello che ha visto. Intanto Don Alonso cercherà di far scagionare suo figlio e comincerà a fare delle telefonate che potrebbero salvare il ragazzo... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 1° al 7 giugno 2025.