La Promessa Anticipazioni 6 giugno 2025: Don Ricardo deluso dalle bugie di Don Romulo e Pia!

Scopriamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 6 giugno 2025. Nell'episodio della Soap vedremo Don Ricardo scoprirà che Pia è viva e se la prenderà con Don Romulo e con la cameriera per le loro bugie. Riuscirà a perdonarli?

La Promessa ci aspetta con un nuovo avvincente episodio il 5 giugno 2025, alle ore 19.40 su Rete4. Le anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che Don Ricardo scoprirà, per caso, che Pia è viva e ci rimarrà di stucco. L’ex governante e Don Romulo dovranno spiegare al maggiordomo cos’è davvero accaduto e dovranno dirgli perché non hanno potuto informarlo. Intanto Jana vorrà andare a trovare Manuel in carcere ma Curro glielo sconsiglierà. Un gesto affettuoso tra i due verrà frainteso da Julia, che si arrabbierà e non poco per quello che ha visto. Intanto Don Alonso cercherà di far scagionare suo figlio e comincerà a fare delle telefonate che potrebbero salvare il ragazzo.

La Promessa Anticipazioni 5 giugno 2025: Don Ricardo scopre che Pia è viva

Con l’arresto di Manuel per la morte di Don Gregorio molti nodi verranno al pettine. Don Ricardo scoprirà per caso che Pia è viva e andrà su tutte le furie. Il maggiordomo, che ha dichiarato di essere innamorato di lei ed è stato distrutto dalla sua morte (simulata), vorrà immediate spiegazioni e sarà molto deluso sia dalla cameriera che da Don Romulo, che gli riveleranno ogni cosa e gli confesseranno come hanno inscenato tutto e perché abbiano dovuto tenere pure lui all’oscuro della situazione. Riuscirà il padre di Santos a perdonarli? Tra lui e Pia ci sarà qualche chance?

Julia inorridita da Curro e Jana, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Manuel è in prigione e per Jana si mette molto male. La ragazza vorrebbe correre dal suo innamorato e andarlo a trovare in carcere ma Curro la fermerà e le farà capire che non è una buona idea. Visto il caos e lo scandalo che si è creato intorno a loro e alle nozze sfumate, è meglio che la ragazza rimanga a casa e attenda l’evolversi dei fatti. Jana sarà molto in pena per il suo amato e anche per la sua situazione alla tenuta. Curro la consolerà e Julia li vedrà abbracciati, finendo per fraintendere il loro rapporto. La ragazza sarà inorridita dalla visione e si farà un’idea ancora più brutta del giovane barone.

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso vuole scagionare Manuel a ogni costo

Don Alonso è infuriato con suo figlio per il matrimonio con Jana che, se non fosse stato per Cruz, sarebbe stato celebrato. Nonostante la rabbia, il marchese non può permettere che il ragazzo sia accusato ingiustamente di omicidio e che finisca i suoi giorni in carcere. Il nobile si metterà in azione e comincerà a fare delle chiamate ad amici e conoscenti che possano aiutare il suo erede a sfuggire alla prigione. Riuscirà a salvarlo da un destino terribile e da una pena pesantissima?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.