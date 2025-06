La forza di una donna Anticipazioni 6 giugno 2025: Bahar vittima di un abuso. La poverina è sconvolta...

Anticipazioni TV

La forza di una donna: La verità sulla morte di Sarp...

Bahar ha scoperto che per colpa di sua madre non otterrà un aiuto economico che le sarebbe tornato molto utile. Infatti, la giovane ha perduto il diritto al sussidio perché Hatice ha dichiarato che lei è in grado di assisterla. Allora, benché non volesse andare a farle visita, si è vista costretta a raggiungerla per parlarle a quattr'occhi. Una volta qui, come se non bastasse, ha fatto un'altra agghiacciante scoperta: il suo amato Sarp è morto cadendo dal traghetto nel tentativo di recuperare i frutti che gli aveva dato proprio Hatice...

Bahar subisce un abuso... Questo è ciò che è successo nella Prima Puntata de La forza di una donna

Bahar è tanto addolorata quanto arrabbiata per ciò che è appena venuta a sapere, così affronta Hatice a brutto muso, poi alza i tacchi e se ne va in fretta e furia. Mentre sta rientrando - di pessimo umore -, s'imbatte in Arif, che la invita a casa sua con una scusa, ed invece ne approfitta per abusare di lei. Bahar è devastata. In seguito, in occasione del matrimonio di Yeliz, la protagonista si mette alla ricerca di una scatola, al cui interno c'è un bel vestito che le aveva donato Sarp, un ricordo molto prezioso. Il suo sogno sarebbe quello di acquistare un abito simile a Nisan, però, purtroppo, è ben consapevole che, a causa delle sue scarse possibilità economiche, non sarà in grado di realizzarlo...

Ceyda chiede aiuto a Bahar, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 6 giugno 2025 de La forza di una donna

Mentre Bahar sta cercando di organizzare una sorpresina per Nisan, sperando così di riuscire a renderla comunque felice, nonostante non possa permettersi di comprarle un bel vestito come il suo, Ceyda è in preda al panico. La poverina sta cercando di mettersi al riparo dalla follia di Hikmet, un uomo tanto geloso quanto violento. Conscia di correre un reale pericolo, Ceyda chiede asilo alla protagonista, che, ovviamente, non si volterà dall'altra parte. Purtroppo, il gesto di magnanimità di Bahar non la ricompenserà, visto che finirà nei guai insieme all'amica...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.35.