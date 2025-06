Tradimento Anticipazioni 6 giugno 2025: Kahraman è morto, Oylum è distrutta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 6 giugno 2025 su Canale 5 rivelano che Oylum pensa che Kahraman sia morto, ed il solo pensiero la devasta. Le cose, però, non stanno proprio così...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono stupefacenti. Nell'episodio in onda il 6 giugno 2025 alle 14:10, una volta rientrata a casa dalla cena con Sezai ed Ipek, Guzide si sfoga con Ozan proprio in merito a quanto accaduto con la giovane, e mette l'accento sul suo dispiacere. Il figlio tenta di consolarla. Intanto, l'avvocato rincasa a sua volta e vede che Ipek è in preda ad una crisi di pianto, intenta a fare le valige: ha capito di non essere benvoluta, quindi preferisce andarsene. Sezai la invita a calmarsi e a ragionare. Oylum, invece, arriva all'ospedale di Izmit, dove pensa di scoprire che Kahraman è morto; tuttavia, quest'ultimo sta bene, e lei, sollevata, corre ad abbracciarlo...

Tradimento: Ipek furibonda...

La serata organizzata da Sezai e Guzide per chiarirsi con Ipek stava procedendo per il meglio, almeno fino a quando non si sono imbattuti in una quarta persona. Uscendo dal ristorante, infatti, i tre hanno incontrato "casualmente" un importante psichiatra, Serdar Ocze, amico di Guzide, che ha proposto loro di andare a fargli visita. A questo punto, Ipek ha perso le staffe, sicura che la donna e Sezai le avessero teso una trappola: la cena era soltanto una scusa per spingerla a farsi curare, visto che aveva da poco confessato al padre di soffrire di una malattia compulsiva...

Guzide dispiaciuta per Ipek... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Rincasando, Guzide appare piuttosto scossa. La giudice si sfoga con Ozan, raccontandogli di ciò che è accaduto al termine della cena: Ipek ha dato di matto. Il figlio, dispiaciuto per lo stato d'animo di Guzide, prova a consolarla. Nel mentre, anche Sezai fa ritorno a casa, dove trova la figlia in preda ad una crisi in piena regola: Ipek sta piangendo disperatamente, ed intanto sta preparando i bagagli, certa di non essere la benvoluta lì. A questo punto, il padre tenta di farla calmare e la spinge a ragionare sulle sue parole e sulle sue azioni...

Oylum crede che Kahraman sia morto, nelle Anticipazioni della puntata del 6 giugno 2025 di Tradimento

Oylum è in preda al panico: la ragazza ha il forte timore che Kahraman possa davvero essere morto. Dopo che le è arrivata all'orecchio una spaventosa voce, Oylum si reca in fretta e furia all'ospedale di Izmit, dove pensa che troverà il cugino di suo marito privo di vita. Tuttavia, la mora si sbaglia, Kahraman è vivo e vegeto. Così, conscia e felice di aver preso un terribile abbaglio, Oylum agisce d'impulso, correndo incontro all'amico ed abbracciandolo un po' troppo calorosamente... Che la giovane abbia iniziato a nutrire un sentimento che va al di là della semplice amicizia nei suoi confronti?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 1° al 7 giugno 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.