The Family Anticipazioni 6 giugno 2025: Hulya supplica Devin di aiutarla!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 giugno 2025 alle 16:00, Yagmur vorrebbe che Devin accettasse di parlare con Ergun, ma non riesce a farsi ascoltare. La psicologa, infatti, non se la sente di perdonare il padre per averla ingannata, per giunta su di una questione tanto delicata ed alleandosi con Hulya. Dopodiché, quest'ultima prova a convincere Devin a prenderla in cura come sua paziente, e per riuscirci le racconta dei dolorosi episodi che l'hanno segnata a vita. Per finire, Aslan, benché non ne sia contento, si reca con la moglie alla prima seduta della terapia di coppia con una nuova psicologa che, durante la seduta, affida loro il compito a dir poco singolare...

The Family: Devin non vuole più saperne di Ergun...

Yagmur sta facendo l'ennesima tentativo, ma anche stavolta fallirà miseramente. La giovane vorrebbe tanto riuscire a convincere Devin ad accettare di parlare con Ergun, quantomeno per dare a quest'ultimo la possibilità di spiegare il perché del suo gesto; la rossa, invece, è categorica, non vuole più avere niente a che fare con lui. Infatti, Devin non riesce a tollerare il pensiero che Ergun si sia alleato con la sua peggiore nemica, Hulya, e che le abbia dato un immenso dispiacere, facendole credere di dover rinunciare per sempre al suo sogno di diventare madre...

Hulya chiede aiuto a Devin... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Dopo che Yagmur ha tentato di convincere Devin ad avere un confronto con Ergun, tocca a qualcun altro mettere la psicologa sotto pressione. Hulya, che ha appena tentato il suicidio pur di attirare l'attenzione di Aslan e convincerlo a non trasferirsi, si rivolge direttamente a Devin, chiedendole aiuto. La donna vorrebbe che la nuora accettasse di prenderla in cura come sua paziente. Per riuscire a centrare il suo obiettivo, Hulya si aprirà con Devin, raccontandole dei dolorosi avvenimenti che riguardano il suo passato e che l'hanno segnata per sempre. La giovane cederà?

Aslan e Devin ricevono un insolito compito, nelle Anticipazioni della puntata del 6 giugno 2025 di The Family

Aslan e Devin erano pronti a lasciarsi Istanbul alle spalle per trasferirsi ad Urla, dove potersi dare una nuova chance di essere felici insieme. Tuttavia, Hulya ha tentato il suicidio, e così si sono visti costretti a restare. Allora, il biondo non ha altra scelta: deve accontentare la moglie, che vuole fortemente iniziare un percorso di terapia di coppia. Così, seppure ancora un po' restio, Aslan si reca con Devin alla prima seduta con una nuova psicologa, la quale darà loro un singolare consiglio: portare Hulya a cena fuori. Come reagiranno i due? Ma soprattutto, le daranno ascolto?

