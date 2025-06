Beautiful Anticipazioni Puntata del 6 giugno 2025: RJ è distrutto. È tutta colpa sua!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame della puntata di Beautiful in onda il 6 giugno 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 vedremo che RJ si sentirà in colpa per aver privato la sua famiglia di passare più tempo con Eric prima della sua morte. Brooke e Ridge reagiranno con forza e...

RJ è responsabile del dolore della sua famiglia? Sarà la domanda principale nella puntata di Beautiful in onda il 6 giugno 2025, alle ore 13.45 su Canale5. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il giovane Forrester sarà molto in ansia per suo nonno, le cui condizioni di salute lasciano tutti molto perplessi. Il ragazzo si sentirà in colpa per non aver detto subito la verità a sua madre ma soprattutto a suo padre, permettendogli stare accanto al suo adorato papà, senza invece cercare di batterlo a ogni costo. Brooke e Ridge tenteranno di rincuorarlo e anzi lo ringrazieranno per l’affetto e la devozione che ha dimostrato nei confronti del patriarca. E proprio questo comportamento sincero che il nipote ha avuto con lui, che spingerà Eri a voler continuare a lavorare sodo per la sua nuova collezione, in barba ai consigli dei medici e anche alle raccomandazioni di Donna e Katie, che non smettono di chiedergli di occuparsi di se stesso. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio.

Beautiful Anticipazioni: RJ si sente in colpa per non aver informato nessuno di Eric

RJ è crollato e ha rivelato tutta la verità su Eric a Brooke e Ridge. È toccato poi a quest’ultimo informare i propri figli di quanto sta accadendo al loro nonno, per farli preparare al peggio ma anche per dare loro la possibilità di vivere i suoi ultimi momenti. Il tempo da passare insieme al Forrester senior è molto poco e RJ si sentirà in colpa per aver mantenuto il segreto per troppi giorni e per aver costretto tutti a stare poco tempo in compagnia del patriarca. Il giovane si convincerà che avrebbe fatto meglio a confessare tutto molto prima e permettere ai suoi di abituarsi all’idea di dire addio a Eric e a non essere costretti a godere degli scampoli del suo tempo.

Beautiful: Brooke e Ridge rincuorano RJ

RJ starà malissimo per quanto successo e si sentirà, come detto, in colpa per non aver detto nulla alla sua famiglia per molto tempo. Il ragazzo non potrà rimediare all’errore che crede di aver compiuto ma prometterà di stare accanto al suo amato nonnino sino alla fine. Questa sua promessa ma soprattutto l’impegno che ha profuso per aiutare Eric – mettendo addirittura da parte la sua idea di non lavorare mai e poi mai nell’azienda di famiglia – spingeranno Brooke e Ridge a intervenire immediatamente e a rincuorare il loro figlio, per loro assolutamente innocente e anzi meritevole di lode. Se non fosse stato per lui e per il suo amore, Eric non sarebbe riuscito a realizzare il suo ultimo grande desiderio.

Eric non può e non deve fermarsi, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Eric ha realizzato il suo ultimo grande desiderio ma non intende fermarsi. Il suo progetto non si è fermato alla sfilata contro Ridge, che è stata solo l’anticamera del suo grande successo. Il patriarca vuole concludere la sua collezione, completarla con tutti gli abiti che ha immaginato e che vuole lasciare come eredità spirituale ai suoi figli e nipoti. La linea che ha creato è la dimostrazione che la sua bravura e la sua visione sono state, sono e saranno sempre attuali e splendide, cosa che nessuno – nemmeno Ridge – potrà più negare. Questa sua dedizione al lavoro e la sua instancabile voglia di fare, faranno infuriare Donna e Katie. La loro rabbia sarà ovviamente motivata dall’ansia di vedere il Forrester stanco e affaticato, quando invece dovrebbe dedicarsi a se stesso, mettere da parte ogni pensiero per potersi prendere del tempo per curarsi e stare meglio. Eric però, ormai certo che la fine sia a due passi, non riuscirà a calmarsi; non potrà mollare ora che è a un passo dalla conclusione del suo lavoro e purtroppo della sua vita.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.