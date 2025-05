Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 17 maggio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 17 maggio 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 17 maggio 2025.

Beautiful: Anticipazioni delle puntate del 17 maggio 2025

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 17 maggio 2025 - Steffy tornerà alla Forrester Creations trionfante e troverà Thomas e Hope in intimità. Infastidita dalla questione, la giovane punterà il dito contro la Logan e l’accuserà di giocare sporco, un po’ troppo. La ragazza non si lascerà incantare dalle parole né di suo fratello né della sorellastra, che non accetterà di essere additata come una poco di buono. Si difenderà a spada tratta e non permetterà a nessuno di impedirle di vivere dei momenti bellissimi insieme al Forrester. Intanto Ridge dovrà sedare una lite tra Taylor e Brooke nata a causa della relazione tra i loro figli. Qui la trama completa di Beautiful.

Tradimento: ecco le Anticipazioni delle puntate di oggi 17 maggio 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 17 maggio - Tarik sta organizzando una fuga clandestina per Zelis in Grecia. L'avvocato paga due uomini e le procura dei documenti falsi; tuttavia, durante la notte, la giovane ruba una pistola e dei soldi ad Ensar. Poi, si mette cercare altro denaro, quando Mualla la coglie in flagrante. Le due hanno un acceso confronto, che culmina con Zelis che punta l'arma contro la donna. Interviene prontamente Ilknur, la quale, frapponendosi, viene colpita da un proiettile! Qui la trama completa di Tradimento.

La Promessa: Trama della puntata di oggi 17 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 17 maggio 2025 - Lorenzo cercherà di vendicarsi e prenderà di mira Pelayo, che provocherà e che sfiderà a braccio di ferro. Il giovane conte avrà la meglio e pretenderà che il Capitano faccia una cosa per lui. Intanto Teresa rimprovererà Marcelo per aver compiuto troppi errori e lo metterà in guardia dal rischio di essere entrambi cacciati dalla tenuta. Martina farà notare a Curro che Julia potrebbe avere interesse per lui ma il barone, che non ne sarà minimamente turbato, rincuorerà la ragazza dicendole di amare solo lei. Qui la trama completa de La Promessa.

