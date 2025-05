Beautiful Anticipazioni Puntate del 17 maggio 2025: Dopo Sheila tocca a Hope, Steffy è una furia contro i suoi nemici!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda il 17 maggio 2025 su Canale5. Le anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che Steffy attaccherà Hope dop averla trovata avvinghiata a Thomas. La Forrester non avrà peli sulla lingua... ma nemmeno la Logan.

Steffy è una forza della natura è ormai una certezza; il suo viaggio in Europa l’ha ricaricata e l’ha fatta tornare più scatenata di prima. Nelle puntate di Beautiful in onda il 17 maggio 2025, alle ore 14.20, la Forrester tornerà alla Forrester Creations trionfante e troverà Thomas e Hope in intimità. Infastidita dalla questione, la giovane punterà il dito contro la Logan e l’accuserà di giocare sporco, un po’ troppo. La ragazza non si lascerà incantare dalle parole né di suo fratello né della sorellastra, che non accetterà di essere additata come una poco di buono. Si difenderà a spada tratta e non permetterà a nessuno di impedirle di vivere dei momenti bellissimi insieme al Forrester. Intanto Ridge dovrà sedare una lite tra Taylor e Brooke nata a causa della relazione tra i loro figli.

Beautiful Anticipazioni 17 maggio 2025: Steffy alla carica anche contro Hope

Steffy non guarderà in faccia nessuno. Chiunque le metta i bastoni tra le ruote se la vedrà con lei e sarà tremendo. La Forrester ha dato un pugno a Sheila e di certo non si lascerà intimidire da Hope Logan, con cui ha un conto aperto ormai da anni. La ragazza farò capire di essere determinata e senza peli sulla lingua quando troverà la sorellastra avvinghiata a Thomas negli uffici della Forrester Creations. Steffy si indignerà e chiarirà alla giovane che non intenderà permetterle di avere simili atteggiamenti a casa sua. L’accuserà di approfittare del fratello e di non curarsi minimamente del peso che ha il suo comportamento. Thomas è sempre stato innamorato di lei e non merita di essere illuso. La figlia di Ridge sarà più che mai convinta che la bionda non faccia sul serio e che invece si stia prendendo gioco del bel stilista.

Beautiful: Hope si difende dalle accuse, lei non sta prendendo in giro nessuno

Hope è perfettamente conscia che Thomas la ami e che provi dei sentimenti molto forti che lei non contraccambia, almeno non come lui vorrebbe. La Logan non può dirsi innamorata o meglio non vuole innamorarsi adesso, non dopo il terribile divorzio avuto con Liam. Dopo quanto accaduto non se la sente di riaprire il suo cuore e vuole vivere con leggerezza questa relazione, che forse non è manco una relazione. Qualunque cosa sia la fa stare bene. La sua leggerezza non deve però essere interpretata come una presa in giro e sarà proprio questo che dirà a Steffy. Hope si difenderà contro la Forrester e le chiarirà di aver già chiarito tutto con Thomas e di non voler, in nessun modo, approfittare del suo amore. La giovane inviterà la bruna a farsi i fatti suoi e a non interferire in situazioni che non la riguardano e da cui dovrebbe tenersi bene alla larga.

Ridge seda una lite tra Brooke e Taylor, ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful

Ridge è preoccupato per Steffy e con questa ansia tornerà a lavoro, dove si troverà a gestire una situazione altrettanto spinosa. Troverà Taylor e Brooke in lite. Le due donne si sono incontrate alla Forrester e sono ritornate a parlare della relazione tra Hope e Thomas. Incapaci di trovare un punto in comune – che in realtà ci sarebbe, visto che nessuna delle due è contenta di questo rapporto – la bionda e la bruna hanno ripreso ad accusare il figlio dell’altra, imputando a lui la colpa di tutto quello che sta accadendo. Ridge sarà costretto a calmarle e le rimprovererà duramente, dicendo loro che è arrivato il momento di pensare al bene dei propri ragazzi e di sostenerli anche se le loro decisioni non sembrano loro giuste.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.