Tradimento Anticipazioni 17 maggio 2025: Zelis spara a sua madre Ilknur!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 17 maggio 2025 su Canale 5: Zelis spara a Mualla, ma Ilknur si mette in mezzo, prendendosi una pallottola al suo posto!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 maggio 2025, alle 14:45, Tarik sta organizzando una fuga clandestina per Zelis in Grecia. L'avvocato paga due uomini e le procura dei documenti falsi; tuttavia, durante la notte, la giovane ruba una pistola e dei soldi ad Ensar. Poi, si mette cercare altro denaro, quando Mualla la coglie in flagrante. Le due hanno un acceso confronto, che culmina con Zelis che punta l'arma contro la donna. Interviene prontamente Ilknur, la quale, frapponendosi, viene colpita da un proiettile!

Tradimento: Mualla fa rapire Oylum...

Mualla, convinta che dietro il tentato omicidio ai danni di Behram ci sia Oylum, ha dato ordine di rapirla. La donna, infatti, ha visto un video che le ha tolto ogni dubbio: nel filmato c'era sua nuora che incontrava il sicario di suo figlio. Oylum, conscia dal fatto che per lei si stesse mettendo molto male, ha capito di avere una sola possibilità di salvarsi, ossia raccontare la sua versione dei fatti. Allora, la mora ha confidato a Mualla che è vero che quel giorno incontrò il delinquente, ma che è anche vero che non lo fece di sua iniziativa...

Zelis è la vera mandante dell'omicidio di Behram... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Dalla versione dei fatti narrata da Oylum si evince che la mandante dell'omicidio di Behram è Zelis. Pertanto, Mualla si mette subito sulle sue tracce, non sapendo che la bionda si nasconde proprio a casa sua, e più precisamente nella stanza di Ilknur. Nel mentre, Tarik, entrato a conoscenza dei fatti, si mette subito in moto per tentare di dare una mano a Zelis a scamparsela...

Zelis spara ad Ilknur, nelle Anticipazioni della puntata del 15 maggio 2025 di Tradimento

Tarik sta organizzando una fuga clandestina per Zelis, destinazione Grecia. L'avvocato paga due uomini e procura alla ragazza dei documenti falsi, indispensabile per poter mettersi in viaggio indisturbatamente. Tuttavia, nel corso della notte, Zelis, in preda al panico, ruba una pistola e dei soldi ad Ensar, certa che le potranno tornare utili. Quando è alla ricerca di altro denaro, però, arriva Mualla, che la coglie in flagrante. Le due hanno una lite piuttosto accesa, che culmina con Zelis che punta contro Mualla l'arma di cui è appena entrata in possesso. Interviene prontamente Ilknur che si frappone tra la figlia e la signora, prendendosi una pallottola al posto suo. Oylum corre a prestarle soccorso per provare a salvarle la vita, mentre Zelis, incurante delle condizioni della madre, approfitta del momento di caos generale per darsela a gambe levate!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dall'11 al 17 maggio 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.