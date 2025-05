La Promessa Anticipazioni 17 maggio 2025: Don Lorenzo sfida Pelayo... a braccio di ferro!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 17 maggio 2025 su Rete4 vedremo che Don Lorenzo vuole una rivincita e sfida Pelayo ma... Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Don Lorenzo non riuscirà ad accettare di aver perso il controllo del business delle marmellate. Nella puntata de La Promessa in onda il 17 maggio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, il De La Mata cercherà di vendicarsi e prenderà di mira Pelayo, che provocherà e che sfiderà a braccio di ferro. Il giovane conte avrà la meglio e pretenderà che il Capitano faccia una cosa per lui. Intanto Teresa rimprovererà Marcelo per aver compiuto troppi errori e lo metterà in guardia dal rischio di essere entrambi cacciati dalla tenuta. Martina farà notare a Curro che Julia potrebbe avere interesse per lui ma il barone, che non ne sarà minimamente turbato, rincuorerà la ragazza dicendole di amare solo lei.

La Promessa Anticipazioni 17 maggio 2025: Don Lorenzo sfida Pelayo

Don Alonso ha silurato Lorenzo e ha riconsegnato la gestione delle marmellate a Catalina e Pelayo. Il marchese ha sfruttato a suo favore le voci che ormai circolano contro il Capitano che, usando prodotti scadenti, ha finito per far star male i soldati. Il Capitano si è visto strappare dalle mani l’attività che lui stesso aveva sottratto alla giovane marchesina, che purtroppo non è riuscita a impedire che ciò accadesse e si è dovuta rassegnare a lasciare che il suo odiato zio acquisito avesse la meglio… sino a ora. Don Lorenzo non riuscirà a mandare giù questa situazione e deciderà di prendersi una piccola rivincita. Provocherà Pelayo e lo sfiderà a braccio di ferro, convinto di vincere. Peccato che il conte avrà la meglio su di lui. Pelayo gli imporrà di lasciare in pace lui a Catalina.

Teresa ha paura di perdere il lavoro, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Marcelo sta combinando dei veri disastri e Teresa è molto preoccupata. La cameriera ha messo in guardia più volte il marito dal fare passi falsi ma purtroppo sembra proprio che per lui sia impossibile svolgere questo lavoro senza mettersi nei guai. La ragazza tornerà a parlare con il consorte e a spronarlo a non combinare altri pasticci, altrimenti Don Romulo e Petra - soprattutto – riusciranno a metterli alla porta e vanificheranno tutti i loro sacrifici. Riuscirà Marcelo ad abituarsi al suo nuovo ruolo e a sostituire Santos senza farsi di nuovo additare come un incapace?

La Promessa Anticipazioni: Martina teme che Julia le porti via Curro

Curro è nei guai anche se ancora non se ne sta rendendo conto. Il marchese ha cominciato a pensare che Julia non sia una persona così tanto fastidiosa e sospetta come gli sembrava all’inizio e le ha pure chiesto scusa. Peccato però che pagherà molto presto questa sua ingenuità. Intanto ad accorgersi che qualcosa non va sarà Martina, che rivelerà al barone di aver intuito che Julia prova qualcosa per lui. Curro cercherà di calmare la ragazza e la rassicurerà: ama lei e solo lei.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 12 al 18 maggio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.