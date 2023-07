Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 24 luglio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 luglio 2023.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 luglio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 luglio 2023 - Li avrà in mente un piano ben preciso per il futuro di suo figlio. La dottoressa ha deciso di non rivelare a nessuno che Finn è vivo e il suo vero obiettivo è quello di tenerlo lontano dai pericoli. La donna non vorrà solo allontanarlo da Sheila ma anche da Steffy e dalla sua famiglia, che lei ritiene responsabili di quanto successo. È per questo che non ha ancora detto a sua nuora – e forse mai lo farà – che suo marito non è morto durante la sparatoria. Intanto Brooke interromperà una conversazione tra Ridge e Taylor. Questa sua intromissione non creerà però alcun fastidio, visto che i tre cominceranno a parlare di come darsi una mano a vicenda e di come tenere Sheila per sempre lontana dalle loro vite. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 24 luglio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 24 luglio 2023 - vedremo che il sogno della Altun e dell'Akkaya è sfumato: lo Yaman li ha scoperti, non possono più fuggire. L'ex meccanico pensa di sapere di chi sia la colpa. Furibondo, Yilmaz raggiunge Hunkar e, minacciandola con la pistola, la costringe a salire nel proprio veicolo. Il ragazzo porta la donna in un capanno abbandonato dove, dopo averlo cosparso di benzina, fa cadere l'accendino: vuole darle fuoco. L'Akkaya fa per andarsene, ma, sentendo le sue grida accorate, torna indietro e la salva. Nel mentre, arriva Fekeli, che era stato informato da Gulten su quanto stesse per accadere. L'uomo stinge a sé Hunkar, ancora sotto shock...Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 24 luglio 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 24 luglio 2023 - vedremo che il Barone si avvicinerà pericolosamente a Teresa... di nuovo. La ragazza non ne avrà però per nulla paura e penserà che il nobile sia una persona molto carina e dolce, tanto che gli racconterà di provare amore per un uomo che non la corrisponde. Pia, resasi conto di quello che sta succedendo, si preoccuperà moltissimo per la cameriera. Petra informerà Pia di avere intenzione di parlare ai marchesi di Lope. La governante chiederà a Romulo di fare qualcosa ma a risolvere la situazione ci penserà Simona. Curro continuerà a trattare con freddezza Jana mentre Leonor proporrà alla madre di accogliere da loro Eugenia. Jimena cercherà di avvicinarsi a Manuel ma il ragazzo si terrà lontano da lei. La giovane ci rimarrà molto male e informerà la marchesa, che escogiterà un altro modo per convincere il figlio a sposare la vedova di Tomas. Qui la trama completa di La Promessa.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 24 luglio 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 24 luglio 2023 - Zeynep si troverà con le spalle al muro. Mehdi cercherà di ricucire lo strappo tra sua moglie e la sua famiglia adottiva ma finirà per scoprire di essere stato ingannato. La situazione degenererà a causa di Ekrem, che non riuscirà a trattenersi e finirà per offendere suo genero. Zeynep si troverà a dover affrontare una situazione più grande di lei e a dubitare persino di se stessa e del futuro che vuole. Le lacrime cominceranno a rigarle gli occhi. Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 24 luglio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 24 luglio​ 2023 - Julia dopo aver visto un'ambulanza a Robledillo corre da Tirso ma lui si fa negare. Dani, intanto, chiede alla madre di essere chiamata col suo nome maschile anche pubblicamente: è giunto il momento di mostrarsi così com'è. A Rio Muni Víctor rompe il fidanzamento con Carmen lasciando la ragazza davvero sconvolta: non riesce a trovare una spiegazione al perché Víctor voglia affrontare il dolore per la perdita di sua madre da solo. Presto però si rende conto che dietro c'è qualcos'altro e ha intenzione di scoprirlo...

Julia è veramente preoccupata per Tirso, il ragazzo dal canto suo sembra stia ritrovando serenità con l'aiuto dell'amica Elena. I due si confidano molto ed Elena arriva anche a rivelargli la verità su Dani e sulla sua decisione di uscire allo scoperto. Le continue voci su una possibile relazione tra Patricia e Ventura spingono Víctor a lanciare un ultimatum a Ventura: cacciare Patricia di casa. Nel frattempo Kiros e Carmen si riavvicinano. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

