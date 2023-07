My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 24 luglio 2023: Litigi e incomprensioni soffocano Zeynep. Si mette male

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 24 luglio 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Mehdi scopre le bugie di Zeynep. Per la ragazza si mette molto male.

Le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 24 luglio 2023, alle ore 15.45 su Canale5, ci rivelano che Zeynep si troverà con le spalle al muro. Mehdi cercherà di ricucire lo strappo tra sua moglie e la sua famiglia adottiva ma finirà per scoprire di essere stato ingannato. La situazione degenererà a causa di Ekrem, che non riuscirà a trattenersi e finirà per offendere suo genero. Zeynep si troverà a dover affrontare una situazione più grande di lei e a dubitare persino di se stessa e del futuro che vuole. Le lacrime cominceranno a rigarle gli occhi.

Anticipazioni My Home My Destiny: Nermin accetta di ingannare Mehdi

Mehdi ha messo Zeynep in crisi con una proposta: organizzare una riunione di famiglia, per riportare la pace tra tutti loro. La ragazza, sebbene contenta di questo dolce gesto, si è trovata in difficoltà a causa della bugia imbastita da sua madre e che coinvolge Faruk. Nermin, per sua fortuna, ha deciso di dare una mano e di reggere il pericoloso gioco che Sakine ha cominciato. Purtroppo però la reunion così tanto attesa, finirà in modo drammatico. Tutti i nodi verranno al pettine e la verità uscirà fuori violentemente.

My Home My Destiny Anticipazioni: Ekrem insulta Mehdi

A rendere la serata molto complicata sarà purtroppo Ekrem. Diversamente da sua moglie, il padre adottivo di Zeynep non ha alcuna intenzione di reggere il gioco a nessuno e anzi vuole punire sua figlia per come si è comportata. L’uomo comincerà a dire delle frasi offensive contro suo genero e Mehdi si offenderà. Nermin non riuscirà purtroppo a fermarlo e purtroppo per Zeynep sarà l’inizio della fine. La ragazza si troverà con le spalle al muro dopo che tutte le sue bugie saranno scoperte. Ora che farà? Dove fuggirà, visto che nessuna delle sue famiglie le offre un posto sicuro dove stare?

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Mehdi scopre la verità su Faruk

A far precipitare la situazione sarà Ekrem. L’uomo non riuscirà proprio a trattenersi e la combinerà grossa. E le cose andranno ancora più male, dopo che Mehdi scoprirà la verità di Faruk. Il ragazzo vedrà alcune foto di Zeynep in compagnia del suo finto fratellastro e capirà che il giovane che si è presentato a casa sua non è per nulla imparentato con sua moglie. Per lui sarà una scoperta agghiacciante e che lo manderà su tutte le furie.

Scopri le Anticipazioni di My Home My Destiny dal 24 al 28 luglio 2023

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.