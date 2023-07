Beautiful, Anticipazioni Puntata del 24 luglio 2023: Finn è vivo ma nessuno deve saperlo!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 24 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Li continuerà a nascondere a Steffy che Finn è vivo. La Forrester continuerà a essere distrutta dal dolore soprattutto dopo che Baker...

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 24 luglio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Li avrà in mente un piano ben preciso per il futuro di suo figlio. La dottoressa ha deciso di non rivelare a nessuno che Finn è vivo e il suo vero obiettivo è quello di tenerlo lontano dai pericoli. La donna non vorrà solo allontanarlo da Sheila ma anche da Steffy e dalla sua famiglia, che lei ritiene responsabili di quanto successo. È per questo che non ha ancora detto a sua nuora – e forse mai lo farà – che suo marito non è morto durante la sparatoria. Intanto Brooke interromperà una conversazione tra Ridge e Taylor. Questa sua intromissione non creerà però alcun fastidio, visto che i tre cominceranno a parlare di come darsi una mano a vicenda e di come tenere Sheila per sempre lontana dalle loro vite.

Anticipazioni Beautiful: Li nasconde che Finn è vivo

Li sta ingannando Steffy. La signora Finnegan nasconde un grandissimo segreto, ovvero che Finn è vivo. La dottoressa ha deciso di non dire nulla a nessuno, con il chiaro intento di tenere il figlio lontano dai pericoli. A minacciare la vita di Finn, per lei, non è però solo Sheila. La donna è infatti convinta che pure Steffy e la sua famiglia siano una minaccia. Per questo ha deciso di non rivelare alla nuora che suo marito è sopravvissuto allo sparo e che potrebbe risvegliarsi da un momento all’altro. Questa bugia l’ha portata a non accettare di dare alcuna mano alla Forrester, per organizzare la commemorazione di Finnegan e a mostrarsi fredda e distaccata nei confronti della “vedova” di suo figlio. Ma fino a quando durerà tutto questo? Finn, quando sarà sveglio, vorrà correre a casa dai suoi amori?

Beautiful Anticipazioni: Brooke promette a Taylor e Ridge di aiutare Steffy

Brooke ha affrontato Sheila in prigione, faccia a faccia. Dopo il duro scontro con la Carter, la Logan è tornata in ufficio. Senza volerlo interromperà la conversazione tra Ridge e Taylor, in ansia per Thomas e Steffy. I tre si ritroveranno a parlare di quello che è successo negli ultimi giorni e concorderanno sul fatto che sia necessario mantenere la calma per il bene della loro famiglia. Brooke assicurerà a Taylor di voler sotterrare l’ascia di guerra e di aiutare Steffy e i suoi bambini. La Hayes gliene sarà grata e Ridge sarà felice che le sue due donne, abbiano messo da parte gli antichi rancori… almeno per ora.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam pronto a tutto per Steffy

Lo strano incontro con Li, ha messo Steffy ancora più in agitazione. La ragazza potrà però contare ancora una volta su Liam, che arriverà a casa sua pronto a tutto per starle vicino. Sarà una vera fortuna che lo Spencer sia a Malibù proprio in quel momento. Baker infatti busserà alla porta di Steffy, per riportarle gli oggetti personali di Finn e per la Forrester sarà durissimo rivedere la fede nuziale e il portafoglio del marito. Liam le prometterà che qualunque cosa accada, lui sarà là per lei.

