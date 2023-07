La Promessa Anticipazioni 24 luglio 2023: Teresa nel mirino del Barone!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 24 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che il Barone continuerà a insidiare Teresa e la ragazza, credendolo un brav'uomo, si confiderà con lui. Simona interverrà per aiutare Lope e chiederà aiuto a...

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 24 luglio 2023, alle ore 14.45 su Canale5, ci rivelano che il Barone si avvicinerà pericolosamente a Teresa... di nuovo. La ragazza non ne avrà però per nulla paura e penserà che il nobile sia una persona molto carina e dolce, tanto che gli racconterà di provare amore per un uomo che non la corrisponde. Pia, resasi conto di quello che sta succedendo, si preoccuperà moltissimo per la cameriera. Petra informerà Pia di avere intenzione di dire ai marchesi di Lope. La governante chiederà a Romulo di fare qualcosa ma a risolvere la situazione ci penserà Simona. Curro continuerà a trattare con freddezza Jana mentre Leonor proporrà alla madre di accogliere da loro Eugenia. Jimena cercherà di avvicinarsi a Manuel ma il ragazzo si terrà lontano da lei. La giovane ci rimarrà molto male e informerà la marchesa, che escogiterà un altro modo per convincere il figlio a sposare la vedova di Tomas.

Anticipazioni La Promessa: Teresa nel mirino del Barone

Il Barone insidia Teresa continuamente. Nonostante le raccomandazioni di Pia, preoccupata per lei, la cameriera continuerà a considerare il padre di Cruz come un uomo dolce e premuroso. Per questo gli racconterà del suo amore non corrisposto e il nobile le prometterà di non rivelare mai nulla a nessuno. Pia continuerà a osservare le mosse del malefico uomo, convinta che molto presto farà le sue mosse. Intanto Petra ribadirà la sua intenzione di informare i marchesi della presenza di Lope nelle cucine.

La Promessa Anticipazioni: Simona in soccorso di Lope

Petra spingerà Pia a informare i marchesi della presenza di Lope nelle cucine e la minaccerà che se non lo farà, ci penserà lei. La governante correrà a informare Romulo e, insieme al maggiordomo, aggiornerà Simona su quanto sta accadendo. La cuoca deciderà di occuparsi lei di questa questione. Chiederà a Catalina di intervenire in favore del talentuoso ragazzo e di mettere a tacere la cameriera di Cruz. La Lujan accetterà di aiutarla. Intanto Curro continuerà a trattare con freddezza Jana mentre Leonor proporrà alla madre di accogliere la zia Eugenia a casa loro, dopo che sarà dimessa dalla clinica.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jimena tenta di avvicinarsi a Manuel

Jimena ha mentito a Manuel. La ragazza ha finto di essere rimasta sorpresa quanto lui per la decisione, presa dai loro genitori, di farli sposare. In realtà la giovane ha in mente un piano ed è supportata da Cruz. Jimena cercherà di avvicinarsi al Lujan ogni giorno di più e lo inviterà a cenare con lei, da soli. Manuel rifiuterà l’invito, con la scusa di dover far manutenzione al suo aereo e lei ci rimarrà molto male, tanto da andare ad avvertire subito Cruz, che escogiterà un altro modo per unire i due ragazzi. Romulo scoprirà che la cena con i Duchi di Belmonte non ha portato agli effetti sperati. A dirglielo sarà Don Alonso che lo ringrazierà per essere sempre coì legato e fedele alla tenuta e alla sua famiglia.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.