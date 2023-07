Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 17 luglio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 luglio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 17 luglio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi; poi alle 15.40 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 luglio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 luglio 2023 - Brooke vorrà risposte e le vorrà subito. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap americana ci rivelano che la Logan chiederà a suo marito se ha intenzione o no di tornare a casa da lei. Lo stilista sarà molto chiaro con lei e la risposta non piacerà per nulla alla bionda. Intanto Taylor si congratulerà con Steffy per il coraggio dimostrato affrontando Sheila e per la morte di Finn. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 17 luglio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 17 luglio 2023 - Mujgan è piuttosto confusa. La dottoressa non rinuncerebbe a Yilmaz per nulla al mondo, ma al tempo stesso è conscia del fatto che lui non la ami. L'Akkaya è ancora innamorato di Zuleyha, e lo è sempre stato. Pertanto, l'Hekimoglu è combattuta, non sapendo se la cosa più giusta da fare sia continuare a lottare per tenere unita la propria famiglia, oppure se, di contro, sarebbe meglio lasciar andare per sempre il marito, che non la guarderà mai come guarda l'ex fidanzata. Così, si sta facendo largo in lei l'idea che, forse, non le resti altra scelta se non quella di concedere il divorzio a Yilmaz... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 17 luglio 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 17 luglio 2023 - Don Alonso farà una scelta che potrebbe rivelarsi molto pericolosa. Il marchese, schiacciato dai debiti, deciderà di cedere ai ricatti del barone e di accettare che lui faccia da garante per il suo prestito. Tutto questo senza dire nulla a Cruz, da sempre contraria ad accettare aiuti da parte del padre, e senza dare retta ai consigli dell’affezionato Romulo. Intanto il maggiordomo rimprovererà Mauro per il suo comportamento fin troppo affettuoso con Leonor. L’uomo scoprirà solo dopo che il cameriere e la marchesina hanno una relazione e che pensano addirittura di fuggire insieme. Simona e Pia cercheranno di fermare la partenza di Lope e chiederanno a Romulo di far lavorare il ragazzo in cucina. Curro, per ingraziarsi sua zia, si proporrà per trovare un libro molto importante per lei e che sembra essere svanito dalla libreria. A Jana verrà chiesto di aiutarlo e la ragazza ne sarà molto contenta. Qui la trama completa di La Promessa.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 17 luglio 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 17 luglio 2023 - Zeynep decide di sacrificarsi per il bene della sua famiglia. La protagonista, cacciata ormai da casa di Ekrem e Nermin, dirà di sì alla proposta di matrimonio di Mehdi, per aiutare i suoi genitori e ringraziarli per il sacrificio fatto. Mehdi non potrà però fare a meno di chiedersi perché una donna così bella, intelligente e colta, abbia deciso di sposare un uomo umile come lui. Il fidanzamento verrà velocemente celebrato e Sakine e Bayram – che hanno ricevuto lo sfratto – verranno invitati da Zeliha a trasferirsi a casa sua, il giorno successivo. Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 17 luglio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 17 luglio​ 2023 - vedremo che in ospedale da Tirso, Diana non manca di fare polemica: fa una scenata alla dottoressa per l'attesa e perché non si fida. Per fortuna interviene Julia a contenerla, la ragazza infatti, già a assalita dai sensi di colpa, non vuole certo creare altra ansia intorno al povero Tirso. Elena, Mario, Julia e Erik si ritrovano e cercano di incoraggiarsi a vicenda sul fatto che Tirso troverà la forza di reagire all'accaduto e riprendersi, ma in realtà sono tutti molto preoccupati. Victor informa Carmen della situazione: Patricia ora vive a casa loro. Il ragazzo le esprime tutta la sua preoccupazione e le dice di volere andare aventi con i preparativi della festa di fidanzamento per abbandonare quanto prima l'abitazione dei genitori. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

