La Promessa Anticipazioni 17 luglio 2023: Don Alonso cede. Accetterà l'aiuto del Barone ma a caro prezzo!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 17 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Don Alonso deciderà di accettare l'aiuto del Barone mentre Simona e Pia chiederanno a Romulo di assumere Lope in cucina.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 17 luglio 2023, alle ore 14.45, Don Alonso farà una scelta che potrebbe rivelarsi molto pericolosa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il marchese, schiacciato dai debiti, deciderà di cedere ai ricatti del barone e di accettare che lui faccia da garante per il suo prestito. Tutto questo senza dire nulla a Cruz, da sempre contraria ad accettare aiuti da parte del padre, e senza dare retta ai consigli dell’affezionato Romulo. Intanto il maggiordomo rimprovererà Mauro per il suo comportamento fin troppo affettuoso con Leonor. L’uomo scoprirà solo dopo che il cameriere e la marchesina hanno una relazione e che pensano addirittura di fuggire insieme. Simona e Pia cercheranno di fermare la partenza di Lope e chiederanno a Romulo di far lavorare il ragazzo in cucina. Curro, per ingraziarsi sua zia, si proporrà per trovare un libro molto importante per lei e che sembra essere svanito dalla libreria. A Jana verrà chiesto di aiutarlo e la ragazza ne sarà molto contenta.

Anticipazioni La Promessa: Don Alonso accetta l’aiuto del Barone

I debiti che affliggono La Promessa stanno diventando sempre più preoccupanti. Don Alonso non può più far finta di niente e deve trovare velocemente una soluzione. Il marchese confiderà le sue ansie a Romulo, che gli consiglierà di non gettare la spugna e di non permettere al barone di averla vinta. Alonso si convincerà però sempre di più che l’unico modo per uscire da questa situazione, sia accettare che il padre di Cruz gli faccia da garante per un prestito e quindi sarà necessario cedere ai suoi ricatti. Sarà una decisione molto dura e potrebbero esserci feroci conseguenze. Raimundo rimprovererà Mauro per il suo atteggiamento fin troppo amichevole con Leonor e gli consiglierà di stare attento per evitare punizioni. Scoprirà solo dopo che il ragazzo e la marchesina hanno una relazione e che pensano addirittura alla fuga.

La Promessa Anticipazioni: Simona e Pia cercano di impedire che Lope se ne vada

Lope ha aiutato Simona a cucinare dei manicaretti deliziosi per il compleanno di Cruz. Il ragazzo ha salvato la festa e anche la cucina de La Promessa. Ma ora che il suo segreto è stato svelato, non può più rimanere alla tenuta e ha deciso di andarsene; il ragazzo ha persino trovato un suo valido sostituto e chiede a Pia e Simona di mettere una buona parola con Romulo, per il suo amico Salvador. Le due donne però non vorranno perderlo e chiederanno al maggiordomo di farlo lavorare nelle cucine. Romulo non potrà accettare; se Cruz venisse a scoprirlo, sarebbe furiosa. Presto però tutti e tre troveranno una soluzione e per Lope ci sarà una chance.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jana aiuta Curro in una strana ricerca

Curro farebbe di tutto per ingraziarsi sua zia ma Cruz proprio non ha alcuna intenzione di provare affetto per suo nipote. Anzi non perde occasione per tormentarlo e farlo rimanere in imbarazzo. La marchesa escogiterà un modo per metterlo in difficoltà. Fingerà di aver perso una preziosa copia del Don Chischiotte e farà in modo che Curro si proponga di cercarla. La donna chiederà a Jana di dargli una mano e la cameriera sarà felicissima di questa decisione. Jana è ormai certa che il ragazzo sia suo fratello e vuole avere ogni occasione per stargli accanto e riuscire a parlargli.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 17 al 21 luglio 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.