My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 17 luglio 2023: Zeynep e Mehdi si fidanzano. Le nozze sono in arrivo!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 17 luglio 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Zeynep accetterà di sposare Mehdi e la cerimonia di fidanzamento verrà celebrata molto velocemente.

Nella puntata di My Home My Destiny in onda il 17 luglio 2023, alle ore 15.45 su Canale5, Zeynep decide di sacrificarsi per il bene della sua famiglia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap turca ci rivelano che la protagonista, cacciata ormai da casa di Ekrem e Nermin, dirà di sì alla proposta di matrimonio di Mehdi, per aiutare i suoi genitori e ringraziarli per il sacrificio fatto. Mehdi non potrà però fare a meno di chiedersi perché una donna così bella, intelligente e colta, abbia deciso di sposare un uomo umile come lui. Il fidanzamento verrà velocemente celebrato e Sakine e Bayram – che hanno ricevuto lo sfratto – verranno invitati da Zeliha a trasferirsi a casa sua, il giorno successivo.

Anticipazioni My Home my Destiny: Zeynep accetta di sposare Mehdi

Zeynep è stata cacciata di casa. Ekrem le ha fatto capire che non è più la benvenuta nella sua casa e che, visto le sue ultime scelte, dovrà continuare a vivere da Sakine. Per la ragazza è stato un brutto colpo, soprattutto per via di sua madre, che sembra non volerle manco più parlare. Visto che le cose si sono messe così, la sua unica strada è quella di sposare Mehdi e fare contenta almeno una delle sue famiglie. Dopo aver inizialmente detto di no al matrimonio combinato combinato con il Karaca, Zeynep deciderà di dimostrare ai suoi genitori naturali di non essere un’ingrata e di essere pronta a prendersi le responsabilità di figlia.

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi stupito dalle decisioni di Zeynep

Zeynep accetterà di sposare Mehdi e lui, pur contento di questa decisione, si chiederà come possa una ragazza così bella, intelligente e colta, decidere di legare la sua vita a un uomo semplice come lui. Mehdi cercherà di non interrogarsi più di tanto e di portare avanti questa grande novità. Dovrà però informare immediatamente Benal e troncare la relazione con lei, prima che si celebri la cerimonia di fidanzamento. Benal, come prevedibile, non prenderà bene questa notizia improvvisa e cercherà di impedire che il suo amato sposi un’altra.

Trame e Anticipazioni My Home my Destiny: Sakine e Bayram si traferiscono da Zeliha

La scelta di Zeynep risolverà molti dei problemi dei suoi genitori. La ragazza ha accettato di sposare Mehdi non solo per dimostrare ai suoi genitori di essere una buona figlia ma anche per aiutarli economicamente. Legandosi a Mehdi, Zeynep garantirà ai suoi una stabilità economica. E i risultati di questo accordo matrimoniale, si vedranno sin dalla cerimonia di fidanzamento, che verrà celebrata molto velocemente. Sakine e Bayram – che hanno ricevuto lo sfratto – verranno accolti in casa da Zeliha, avvertita di questa situazione da Sultan.

