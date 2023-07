Beautiful, Anticipazioni Puntata del 17 luglio 2023: Brooke vuole risposte e subito. Ridge tornerà a casa da lei?

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 17 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Brooke chiederà a Ridge se abbia intenzione o meno di tornare a casa da lei. Il Forrester le risponderà che...

Nella puntata di Beautiful in onda il 17 luglio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Brooke vorrà risposte e le vorrà subito. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap americana ci rivelano che la Logan chiederà a suo marito se ha intenzione o no di tornare a casa da lei. Lo stilista sarà molto chiaro con lei e la risposta non piacerà per nulla alla bionda. Intanto Taylor si congratulerà con Steffy per il coraggio dimostrato affrontando Sheila e per la morte di Finn.

Anticipazioni Beautiful: Ridge vuole cambiare vita

Ridge ha rivelato a Brooke che la colpa della sua sbronza a Capodanno è di Sheila. La Logan è rimasta senza parole ma ha avuto finalmente la conferma dei suoi sospetti. Sebbene sia felice che la verità sia venuta a galla, Ridge non riuscirà a perdonare sua moglie. Lo stilista le dirà di non essere ancora in grado di dimenticare il bacio tra lei e Deacon e di volere molto di più dalla sua vita. Lo stilista le confermerà di volere fedeltà e serenità e non i soliti tira e molla che hanno caratterizzato la loro relazione. Insomma le rivelerà di voler un radicale cambiamento e forse di non volerlo con lei.

Beautiful Anticipazioni: Brooke chiede a Ridge se intende tornare da lei ma…

Ridge sarà molto chiaro con Brooke. Lo stilista le dirà di non voler continuare con i loro tira e molla. La Logan tenterà di rassicurarlo che tutto tra loro, da quel momento, cambierà e gli chiederà se abbia o no intenzione di tornare a casa da lei. Ridge le risponderà che per il momento non avrà intenzione di fare ritorno nel loro appartamento ma le confesserà di voler lasciare pure casa di Steffy, per stare lontano anche da Taylor e avere il tempo per riflettere. Si trasferirà da Eric, per poter prendere la giusta decisione.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor si congratula con Steffy

Brooke non prenderà molto bene la decisione di Ridge ma sarà contenta che il Forrester lasci casa di Steffy. Intanto Taylor si congratulerà con sua figlia per aver avuto così tanto coraggio e le confiderà di essere fiera di lei. Le due donne saranno presto interrotte da Ridge, tornato da loro per informarle della sua decisione di trasferirsi a casa di Eric. Intanto da Hope e Liam, Bill continuerà a insulare Ridge e proseguirà nell'andarci giù pesante, tanto da infastidire Hope, che cercherà di proteggere il matrimonio di sua madre. Bill però tenterà di far cambiare idea alla piccola Logan e di spingerla a tifare contro Ridge e di consigliare meglio la sua mamma.

