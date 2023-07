Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 14 luglio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 luglio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 14 luglio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi; poi alle 15.40 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 luglio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 luglio 2023 - Ridge rivelerà a Brooke la verità sulla notte di Capodanno. Il Forrester racconterà per filo e per segno quello che Sheila ha combinato e come sia riuscita a sabotare lei e il loro matrimonio. Per la Logan sarà la conferma di quello che ha sempre pensato. Era certa di non aver bevuto di sua spontanea volontà e che qualcuno ci avesse messo lo zampino. Ma ora, scoperto tutto questo, cosa succederà tra lei e suo marito? Ridge tornerà da lei oppure avrà ormai voltato pagina con Taylor? Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 14 luglio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 14 luglio 2023 - Hunkar, pentita di tutto il male inferto alla nuora e al suo amato, e delusa dal comportamento di Demir, che sembra tenere più in considerazione Sevda che lei, ha preso una drastica decisione. La donna è pronta a stringere un accordo segreto con Yilmaz, determinata a vendergli la sua quota di partecipazione all'Adnan Yaman Holding. Hunkar sa bene che, se il figlio dovesse venire a saperlo, andrà su tutte le furie, ma non sembra curarsene. Tuttavia, questo momento arriva prima del previsto. Lo Yaman scopre tutto, vedendoli insieme in azienda, e, fuori di sé dalla rabbia, si scaglia contro l'acerrimo nemico! Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 14 luglio 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 14 luglio 2023 - Manuel sarà furioso contro sua madre per l’annuncio dato alla festa e pure Don Alonso non sarà per nulla contento che sua moglie abbia rivelato tutto in un momento non opportuno. A soffrire per questa novità sarà però soprattutto Jana, che deciderà di allontanarsi definitivamente dal Lujan. Intanto Manuel cercherà di capire cosa pensi Jimena su questo fidanzamento lampo. La ragazza si dirà come lui costernata ma mentirà. In realtà sarà in combutta con la marchesa, per far capitolare il giovane aviatore. Pia rivelerà a Candela di non aver abortito mentre Romulo scoprirà che tra Leonor e Mauro c’è del tenero. Qui la trama completa di La Promessa.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 14 luglio 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 14 luglio 2023 - Zeynep sarà molto in difficoltà e la colpa sarà di suo padre adottivo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Ekrem la caccerà di casa, furioso per il suo voltafaccia. Intanto Nermin e Sakine avranno un altro duro confronto mentre Nuh, amico di Mehdi, spingerà il ragazzo a trovare un modo per conquistare Zeynep e riuscire a sposarla. Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 14 luglio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 14 luglio​ 2023 - dopo l'attacco all'ebanisteria, Francisco affronta don Ventura proponendo di risolvere i loro problemi in un dibattito pubblico. Don Ventura accetta, ma il suo vero obiettivo è screditare Francisco coinvolgendo anche sua figlia Carmen. Victor, desiderando di porre fine definitivamente a questa situazione, chiede a Carmen di sposarlo. È disposto a tutto per mettere fine alla guerra tra le rispettive famiglie e vuole soprattutto essere libero di amare Carmen. Julia è indecisa se eliminare Leo completamente dalla sua vita o meno e non sa se il giornalista sia veramente una persona malvagia, nonostante sembri disposto ad aspettare il tempo che lei necessita. Tuttavia, non sembra nemmeno interessata a riavvicinarsi a Tirso, è stanca del suo atteggiamento troppo riservato e delusa dal suo comportamento evasivo, anche se poi quando Elena le spiega cosa accaduto con Olga, non può che comprendere i modi dell'amico. La scoperta che Dani fosse il "Dani" dei social media ha causato una ferita profonda sia in Cloe che in Ribero, che non riescono a perdonargli le numerose bugie. Nel frattempo, in Guinea, si avvicina sempre di più il confronto che precederà l'elezione del presidente del Circolo Imprenditori e don Francisco è pronto ad affrontare don Ventura utilizzando tutte le risorse a sua disposizione. Ma né Francisco né Ventura hanno previsto la mossa dei loro figli, entrambi determinati a porre definitivamente fine al conflitto tra di loro... Qui la trama completa di Un Altro Domani.

