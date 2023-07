La Promessa Anticipazioni 14 luglio 2023: Jimena mente a Manuel. La ragazza è in combutta con Cruz!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 14 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Manuel chiederà a Jimena se sia d'accordo a sposarsi e la ragazza gli rivelerà di essere sconvolta quanto lui. Ma mentirà!

Nella puntata de La Promessa in onda il 14 luglio 2023 alle ore 14.45 su Canale5, Manuel sarà furioso contro sua madre per l’annuncio dato alla festa e pure Don Alonso non sarà per nulla contento che sua moglie abbia rivelato tutto in un momento non opportuno. A soffrire per questa novità sarà però soprattutto Jana, che deciderà di allontanarsi definitivamente dal Lujan. Intanto Manuel cercherà di capire cosa pensi Jimena su questo fidanzamento lampo. La ragazza si dirà come lui costernata ma mentirà. In realtà sarà in combutta con la marchesa, per far capitolare il giovane aviatore. Pia rivelerà a Candela di non aver abortito mentre Romulo scoprirà che tra Leonor e Mauro c’è del tenero.

Anticipazioni La Promessa: Manuel è furioso contro Cruz

Catalina ha sconvolto Don Alonso al ballo ma anche Cruz ci è andata giù pesante, rivelando a tutti i presenti che suo figlio sposerà Jimena. Jana è rimasta senza parole e deciderà di allontanarsi, velocemente, dal Lujan, prima di soffrire inutilmente per lui. Manuel si ribellerà a sua madre e l’accuserà di averlo messo in una situazione molto difficile e anche il marchese rimprovererà la moglie per il suo poco tatto, nel dare una notizia simile al loro figlio. Catalina pure non sarà contenta e cercherà di convincere il padre a non condannare suo fratello a un destino infausto e senza amore.

La Promessa Anticipazioni: Jimena mente a Manuel

Manuel cercherà di convincere sua madre a non condannarlo a un matrimonio combinato ma la marchesa ribadirà al figlio che ora è lui l’erede della casata e in quanto tale, deve prendersi le sue responsabilità. Il ragazzo cercherà il sostegno da parte di Jimena, a cui chiederà se lei sia o meno d’accordo con quello che i suoi genitori hanno deciso per loro. La giovane gli dirà di non essere contenta ma mentirà. In realtà Jimena è in combutta con Cruz; le due donne hanno trovato un modo per aiutarsi a vicenda e Manuel è una pedina nella loro scacchiera.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pia rivela a Candela di non aver abortito

Candela non vuole parlare con Pia e ha sfogato tutta la sua rabbia contro di lei. La governante, capito il dolore della cameriera, si farà avanti per rivelarle la verità. Le confesserà di non aver abortito e di non averlo fatto anche grazie a lei e al suo tenero regalo. Intanto Romulo si accorgerà che tra Leonor e Mauro c’è del tenero. Il maggiordomo farà di tutto per impedire il loro amore, proprio nel momento in cui la marchesina sarà pronta a fuggire con il suo innamorato, per vivere la loro relazione senza più intoppi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 10 al 14 luglio 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.